Dato clave para la inflación en Colombia se ubicó en terreno negativo: precios del productor cayeron en noviembre

El Índice de Precios del Productor (IPP) en Colombia profundizó su tendencia a la baja al registrar una variación mensual del -1,51 % en noviembre de 2025, en comparación con el mes de octubre.
Este dato, revelado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), representa un descenso en los costos de los productores nacionales y confirma la desinflación en la primera etapa de la cadena de comercialización.
La caída del -1,51 % en el IPP de la producción nacional en noviembre estuvo impulsada por la reducción en los precios tanto de los bienes destinados al mercado interno (-1,22 %) como de los productos exportados (-2,45 %).
Por su parte, el Índice de precios de oferta interna (que incluye producción nacional e importados) siguió la tendencia, con una variación mensual de -1,20 %, mientras que el de los artículos importados se ubicó en -1,16 %.
Además, el índice también mostró un cambio de tendencia en su comparación anual (frente a noviembre de 2024), pues alcanzó una cifra negativa de -1,45 %.
Agro y minas se ubicaron en terreno negativo
El descenso del IPP de la producción nacional fue liderado por los sectores de agricultura y minería, que registraron las mayores caídas en el indicador, con variaciones mensuales del -4,48 % y el -2,83 %, respectivamente.
Aunque la actividad de industrias manufactureras (-0,21 %) registró una variación superior a la media, también se ubicó en terreno negativo.
En detalle, la principal contribución negativa al IPP de la producción nacional, restando 0,85 puntos porcentuales, provino de las subclases de frutas de pepita y frutas de hueso (-8,25 %), aceites de petróleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos, crudos (-2,92 %) y cítricos (-15,57 %).
En contraste, los productos que ejercieron una presión positiva, aportando 0,22 puntos porcentuales al índice, fueron las papas (18,13 %), los plátanos (8,05 %) y la carne de pollo, fresca o refrigerada (2,99 %); sin embargo, no pesaron lo suficiente como para que la variación total fuera positiva.
