El Código Sustantivo de Trabajo establece que anualmente se le debe reconocer al trabajador un dinero extra por cuenta de la labor prestada. Este derecho se conoce como prima de servicios y equivale aproximadamente a 30 días de salario por año.
Esta prestación se ejecuta en dos pagos: la mitad el 30 de junio y la otra mitad a más tardar el 20 de diciembre.
Millones de trabajadores suelen destinar este ingreso adicional al pago de cuentas pendientes, la compra de regalos, los viajes de vacaciones o el cumplimiento de compromisos aplazados. Sin embargo, la forma en que se administra este dinero puede tener un impacto directo en el bolsillo.
“La prima no es un premio ni un dinero para improvisar. Es una decisión de cierre de año que se siente desde el primer mes siguiente”, explicó Claudia Ximena Flórez, docente de la facultad de ciencias económicas y administrativas de la Universidad de San Buenaventura.
Para evitar darle un mal uso a este beneficio, le presentamos algunas recomendaciones a tener en cuenta al recibir la prima de diciembre.
Prima: deudas y rentabilidad
De acuerdo con la experta, entre descuentos, promociones y compromisos decembrinos, la prioridad que muchos postergan es usar este pago para aliviar deudas de consumo, en especial las tarjetas de crédito.
“Destinar este dinero a bajar deudas sigue siendo la mejor inversión posible. Dejar de pagar intereses cercanos al 25 % anual equivale a ganar más de 250.000 pesos por cada millón que se deja de deber en un año”, destacó.
Aliviar ese tipo de cargas antes de que arranque el año libera flujo de caja en meses donde los gastos fijos aumentan, cambiando no solo el panorama del hogar al generar más tranquilidad.
Por esa misma línea, Flórez resaltó que el siguiente paso es identificar el perfil de riesgo, un ejercicio que suele omitirse en diciembre por la prisa y el ruido comercial. Esto considerando que quienes cuentan con mayor respaldo financiero pueden optar por usar este ingreso como herramienta de inversión y empezar el 2026 bajo control.
Si lo que quiere es hacer compras, se recomienda priorizar lo necesario y duradero, así como definir gastos y metas antes de gastar de manera impulsiva.
