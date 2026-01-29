En un contexto en el que la inteligencia artificial (IA) está cada vez más presente, se hace necesario abrir la conversación sobre su adopción e impacto. Ahí es donde entra Buk, una plataforma integral de software de recursos humanos que acaba de lanzar un nuevo estudio que analiza cómo esta tecnología transformará el talento.
Gabriela Durán, country manager de Buk Colombia, conversó con Valora Analitik sobre las tendencias que marcarán la pauta en esta materia y las proyecciones de negocio que tiene la compañía en el territorio nacional.
Desde la perspectiva de Buk, ¿cómo la inteligencia artificial podría transformar los procesos de reclutamiento?
Hoy la inteligencia artificial ya cumple un papel muy importante en los procesos de selección, pero generalmente lo hace en tareas como descartar candidatos o moverlos de una etapa a otra. Las nuevas tendencias apuntan a ir más allá de la hoja de vida y del currículo tradicional.
Lo que se propone ahora es usar la inteligencia artificial para conocer mucho más al candidato antes de tener la primera entrevista entre personas. Eso se puede hacer a través de formularios o conversaciones, por ejemplo, por WhatsApp, con preguntas que no se enfoquen solo en la historia laboral, sino en las habilidades.
Actualmente, incluso antes de la preselección, se están usando formularios, videos y audios. La inteligencia artificial ya no solo ayuda a leer un currículum, sino también a identificar habilidades, emociones, competencias y rasgos, dependiendo del audio o del video que envíe el candidato.
La idea es aprovechar más la IA para que, cuando se dé la primera interacción humana, ya se tenga información mucho más rica del candidato. Eso permite una mejor experiencia y una mayor probabilidad de éxito si se concreta la contratación.
¿Por qué es importante que las empresas se anticipen a este tipo de tendencias?
La IA viene sonando en las áreas de recursos humanos desde 2023, pero hay que entender que cada compañía tiene un proceso tecnológico distinto. Algunas apenas están en procesos de digitalización y otras están empezando con análisis de datos.
Lo importante es entender que la inteligencia artificial llegó para quedarse, especialmente en las áreas de gestión humana, que son las encargadas de gestionar el talento. Hoy se ve como un gran monstruo que genera miedo, pero la clave es empezar ya, incluso con grupos pequeños, para no quedarse atrás frente a lo que viene para el sector empresarial.
El consejo entonces es anticiparse, pero no ver la inteligencia artificial como un proyecto gigante, costoso o imposible. Desde nuestra experiencia, la recomendación es “comerse la torta por pedazos”, es decir, empezar con proyectos pequeños, como elegir un área con muchas tareas operativas e implementar esta tecnología ahí.
¿Cómo adoptar este tipo de modelos puede ayudar a las empresas y transformar los equipos en materia de talento?
Yo creo que contenidos como este estudio ayudan a poner el tema sobre la mesa. En especial porque la conversación sobre IA tiene que darse dentro de las organizaciones.
El primer paso es que los tomadores de decisión incluyan este tema en las discusiones estratégicas. Esto ya no es solo responsabilidad del área de tecnología, sino de todas las áreas de la organización. Desde Buk generamos contenido precisamente para abrir esa conversación, de manera que, si el tema no está en la agenda, las áreas de recursos humanos puedan llevarlo a la mesa con información sobre tendencias y casos de uso.
Además de la IA, ¿qué otros estudios están desarrollando sobre el mercado laboral?
Cada año realizamos el estudio de tendencias de recursos humanos, que ya va en su tercera versión.
En marzo publicaremos la radiografía de las mujeres en el trabajo, un estudio que llevamos desarrollando desde hace dos años y que recoge información sobre el impacto de las mujeres en el ámbito laboral.
También viene la cuarta versión del estudio sobre burnout, en el que analizamos las causas que lo generan. A eso se suma nuestro estudio insignia, que nace del ranking de felicidad que realizamos, llamado Building Happiness. A partir de esa encuesta construimos el estudio de felicidad organizacional, donde identificamos en qué están fallando las compañías y qué pueden hacer para que los colaboradores tengan un lugar feliz para trabajar.
En términos de mercado, ¿qué representa Colombia para Buk?
Buk nació en Chile hace ocho años y lleva cinco años en Colombia. También tenemos presencia en Perú, México y Brasil.
Chile tiene actualmente una participación del 10%. Colombia es el segundo país mejor posicionado en Latinoamérica, con una participación cercana al 4 %, más de 1.700 clientes y alrededor de 500.000 colaboradores usando Buk en el país.
¿En qué segmentos de negocio son más fuertes y hacia cuáles buscan crecer?
Buk tiene una particularidad y es que está pensado para todas las industrias y para todos los tamaños de empresa. Tenemos clientes desde dos colaboradores hasta empresas que en Colombia superan los 10.500 colaboradores, y es el mismo Buk para todos.
Pero hoy somos muy fuertes en la industria de alimentos y bebidas, en el sector financiero y estamos entrando con fuerza en industrias de servicios como vigilancia y servicios generales. Aun así, la solución funciona para todos los sectores y tamaños de empresa.
¿Cómo es el acercamiento con las empresas?
Somos muy fuertes en posicionamiento en redes sociales y en la realización de eventos. En los eventos, más que vender, buscamos llevar valor.
Cuando llegamos a Colombia, identificamos que las áreas de gestión humana tenían poca información disponible para tomar decisiones. Buk es un software de gestión humana que permite pagar nómina, controlar asistencia y gestionar todo el ciclo de vida del colaborador, pero decidimos ir más allá y generar contenido de valor.
A través de la comunidad que hemos creado, se ha dado un fuerte voz a voz. Los clientes nos referencian por la experiencia y por el contenido que ofrecemos, y ese ha sido un canal clave de crecimiento.
¿Cómo cerraron 2025 y cuáles son los planes para este año?
Empezamos como una ‘startup’, pero hoy somos una empresa con más de 1.800 empleados en Latinoamérica. En Colombia cerramos con más de 1.700 clientes de todos los tamaños. La meta para este año es duplicarnos y ojalá poder cerrar con el doble de clientes.
Para cerrar, ¿tienen planes de expansión en Colombia o en otros países?
En Colombia, al ser un software como servicio, atendemos clientes en todo el país. Nuestra oficina principal está en Bogotá y acabamos de abrir una nueva oficina en Medellín.
A nivel regional, este año entramos a Brasil. El foco está en consolidarnos en ese mercado, así como en seguir fortaleciendo nuestra presencia en México, Perú, Chile y Colombia.