¿Cómo se debe pagar la prima navideña a una empleada doméstica en Colombia? Esto dice la ley

La prima de servicios se ha convertido en uno de los temas que más dudas genera entre los hogares colombianos que contratan trabajadoras domésticas.
Aunque durante años este derecho fue exclusivo de empleados formales en empresas, desde la Ley 1788 de 2016 las empleadas domésticas —incluyendo internas, externas, niñeras, jardineros y cuidadores contratados bajo relación laboral— tienen derecho al pago completo de esta prestación.
Así lo establece la norma, que modificó el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo y extendió la prima a todos los trabajadores dependientes, sin importar si prestan servicios en un hogar o en una empresa. Desde entonces, el no pago constituye una infracción laboral que puede ser reclamada ante el Ministerio de Trabajo.
¿Qué es la prima de servicios y cuándo se paga?
La prima de servicios corresponde a 30 días de salario por cada año trabajado, divididos en dos pagos obligatorios:
- Primer pago: hasta el 30 de junio.
- Segundo pago: hasta el 20 de diciembre.
Si la empleada no ha trabajado todo el semestre, se le debe pagar de forma proporcional al tiempo efectivamente laborado.
La prima se liquida sobre el salario que recibe la trabajadora, incluyendo el auxilio de transporte, siempre que tenga derecho a él. Si hay variaciones en el salario durante el semestre (horas extra, recargos o pagos adicionales), estos deben incluirse en el promedio base.
Ejemplo de cálculo para empleadas domésticas
Con lo anterior, estos son algunos ejemplos explicados de cómo debe pagar la prima de servicios dependiendo de la situación:
Empleada doméstica de tiempo completo (salario mínimo)
En el caso que la trabajadora recibe el salario mínimo (incluyendo auxilio de transporte) y trabajó el semestre completo.
Si su ingreso mensual total es cercano a $1.300.000, la prima semestral sería aproximadamente la mitad de ese valor, es decir, alrededor de $650.000.
Esto asumiendo que no hubo variaciones significativas en su salario (como horas extra o recargos).
Empleada doméstica que trabaja por días
Aquí la prima también aplica, pero se liquida de manera proporcional al número de días efectivamente trabajados.
Ejemplo:
Si una empleada trabaja dos días por semana, y recibe $60.000 diarios, sus ingresos mensuales aproximados serían:
- 2 días × 4 semanas = 8 días al mes
- 8 días × $60.000 = $480.000 mensuales aproximados
Si trabajó todo el semestre, la prima sería aproximadamente la mitad de ese valor:
- Prima semestral: alrededor de $240.000
- Si trabajó menos meses, se reduce proporcionalmente.
Empleada que comenzó a trabajar a mitad de semestre
Si, por ejemplo, empezó el 1 de septiembre y recibe un salario mensual de $1.200.000, solo habría trabajado cuatro meses al cierre del año.
- Prima proporcional: alrededor de un tercio del salario mensual, es decir, unos $400.000.
Estos ejemplos ayudan a entender que la prima siempre equivale a lo que la trabajadora hubiera ganado en esos seis meses, dividido entre dos.
La prima de servicios es obligatoria, aplica para todas las modalidades de trabajo doméstico y debe pagarse puntualmente en junio y diciembre.