Compañía de financiamiento KOA lanza su CDT digital con una de las tasas más atractivas del mercado

La compañía de Financiamiento KOA, entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, anuncia el lanzamiento oficial de su CDT Digital.
Un producto pensado para incentivar a que los colombianos ahorren e inviertan, ofreciendo acceso total desde cualquier dispositivo móvil.
¿Cómo funciona el CDT digital?
El lanzamiento del producto viene acompañado de una de las tasas más competitivas del mercado, ofreciendo el 11 % E.A con un plazo de 360 días y con el respaldo del seguro de depósitos de Fogafín, garantizando así la protección de los depósitos de los usuarios hasta por $50 millones por cliente.
“La propuesta de KOA destaca por ofrecer rentabilidades atractivas y flexibles, así como una experiencia digital simple que acerca el ahorro e inversión con excelente rentabilidad para cualquier persona, en cualquier lugar del país”, destaca el comunicado de la entidad.
De acuerdo, con Jonathan Mishaan, CEO de la compañía, este producto nace con el propósito de incentivar la inclusión financiera, siendo una opción de ahorro para cualquier persona que desde $500.000 quiera hacer rentar su dinero.
“Esto se logra empatizando con las necesidades cotidianas de todas las personas y apalancándonos en la tecnología, lo cual nos permitió tener un CDT 100 % digital, que se puede abrir en minutos, desde el celular o computadora, sin trámites presenciales, letra pequeña o condiciones ocultas y con tasas de interés increíblemente competitivas en diferentes franjas de plazos”, agrega Mishaan.
Además, el CDT digital de KOA tiene un beneficio adicional y es el hecho de que las personas pueden trasladar su dinero desde cualquier entidad bancaria por PSE, ya que no se obliga al cliente a tener una cuenta específica para realizar un traspaso de fondos con el fin de abrir el CDT.
Por otro lado, la compañía también adelantó que proyecta expandir su portafolio de soluciones financieras durante 2026, con productos de crédito y ahorro, diseñados desde el mismo propósito de contribuir a la inclusión financiera.
“Con este lanzamiento, KOA se perfila como uno de los principales competidores del mercado de CDTs digitales en Colombia, apostando por un modelo financiero simple, rentable y totalmente digital, que pone el poder del ahorro en manos de las personas”, concluye Mishaan.