Compañías de Grupo Argos fueron reconocidas por sus prácticas de equidad de género y diversidad

Grupo Argos ocupó el primer lugar entre las empresas privadas más equitativas en Colombia (entre 1 y 200 colaboradores) y la tercera posición del ranking general, de acuerdo con el último informe presentado por Ranking PAR, la medición anual de Aequales (consultora latinoamericana) que reconoce a las organizaciones con mejores prácticas de equidad de género y diversidad en la región.
Por su parte, Cementos Argos se destacó en el sexto lugar tanto en la categoría de organizaciones de más de 1.000 empleados, como en el ranking general. Finalmente, Odinsa se ubicó en el puesto 10 entre compañías entre uno y 200 empleados.
“La gestión del talento es una palanca de creación de valor en la estrategia de Grupo Argos y sus negocios, y está enfocada no sólo en promover ambientes de trabajo seguros, sino en fortalecer la diversidad como una herramienta para seguir atrayendo y desarrollando el liderazgo femenino, enriquecer las conversaciones y tomar decisiones que incluyan un espectro amplio de visiones”, expresó Lina Valencia, gerente de talento de Grupo Argos.
Factores que tuvieron en cuenta
La medición de Aequales tuvo en cuenta, entre otros factores, la consistencia de una estrategia de talento que se enfoca en tres pilares: el desarrollo profesional, la diversidad e inclusión y el bienestar integral de los más de 9.500 colaboradores que integran el equipo del Grupo Empresarial Argos.
Además, resalta iniciativas como:
- La formación a más de 2.800 colaboradores en temas de diversidad, equidad e inclusión, con una destinación de más de 16.000 horas de formación en 2024, lo que representa un crecimiento del 33 % frente al año anterior.
- La conformación de su Junta Directiva en la que más del 57 % de sus integrantes son mujeres y la promoción del talento clave, donde cerca del 30 % de los cargos de liderazgo están ocupados por mujeres.
- La inclusión de procesos de selección y sucesión con perspectiva de inclusión y programas de formación y mentoría para mujeres líderes en alianza con universidades como UC Berkeley y Harvard.