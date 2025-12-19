Colombianos tienen más ganas de comprar casa y carro

Una reciente medición de Fedesarrollo da cuenta de que los hogares del país tienen más disposición por comprar casa y carro. Este proyecto tiene en cuenta lo que pueda pasar con las perspectivas de la economía de los próximos meses.
De acuerdo con la medición, la disposición a comprar vivienda aumentó en 9,1 puntos porcentuales en noviembre de 2025 frente al mes anterior, y aumentó en 7,1 puntos porcentuales con respecto a noviembre de 2024.
Al analizar por ciudades, se observa que la disposición a comprar casa disminuyó en una de las cinco ciudades analizadas, relativo a octubre de 2025.
“En noviembre de 2025, el índice de disposición a comprar vivienda aumentó en 9,1 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior, pasando de -21,7 % a -12,6 %”, dice la medición.
Con esto, se observó una caída en la ciudad de Cali (-16,0 puntos porcentuales). Por su parte, se registró un aumento en Barranquilla (31,4 puntos porcentuales), Medellín (25,2 puntos porcentuales), Bucaramanga (15,3 puntos porcentuales) y en Bogotá (6,3 puntos porcentuales).
Más datos sobre la disposición a comprar casa
De otro lado, la disposición a comprar vivienda aumentó en los tres niveles socioeconómicos.
“Al analizar por nivel socioeconómico, se observa que en noviembre de 2025 la disposición a comprar vivienda registró un aumento en el nivel socioeconómico alto de 13,3 puntos porcentuales, de 11,3 puntos porcentuales en el medio y de 5,8 puntos porcentuales en el estrato bajo, respecto a octubre de 2025”, dice la encuesta.
Finalmente, además de la intención por comprar casa en Colombia, en noviembre de 2025, la disposición a comprar vehículo registró un balance de -17,7 %, lo que representa un aumento de 16,4 puntos porcentuales respecto al mes anterior (-34,1 %).
“Frente a noviembre de 2024 (-50,4 %), se observa que la disposición a comprar vehículo incrementó en 32,7 puntos porcentuales”, se lee en el documento.