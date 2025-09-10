Colombianos tienen más intención de comprar casa, pero no carro

La reciente encuesta de opinión financiera que elabora Fedesarrollo expone cuál es la intención de los colombianos por comprar casa y también por adquirir vehículo.
De acuerdo con la medición, la disposición a comprar vivienda incrementó en 1,5 puntos porcentuales en agosto de 2025 frente al mes anterior, y aumentó en 15,4 puntos porcentuales con respecto a agosto de 2024.
Dice el documento que la disposición a comprar casa, al analizar por ciudades, hubo un incremento en dos de las cinco ciudades analizadas, relativo a julio de 2025.
En agosto de 2025, el índice aumentó en 1,5 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior, pasando de -14,3 % a -12,8 %.
“Se observó un incremento en las ciudades de Medellín (41,6 puntos porcentuales) y Cali (24,2 puntos porcentuales). Por su parte, se registró una reducción en Bucaramanga (-1,7 puntos porcentuales), Bogotá (-10,2 puntos porcentuales) y Barranquilla (-43,4 puntos porcentuales)”, complementa la encuesta.
Otros datos de la disposición por comprar casa en Colombia
En comparación con el mes anterior, la disposición a comprar casa en Colombia disminuyó en uno de los tres niveles socioeconómicos.
“Al analizar por nivel socioeconómico, se observa que en agosto de 2025 la disposición a comprar vivienda registró una caída de 12,8 puntos porcentuales en el nivel socioeconómico medio. Por su parte, se observó un aumento de 13,8 puntos porcentuales en el bajo, y de 18,8 puntos porcentuales en el alto, frente a julio de 2025”, agrega el informe.
Además de la disposición de comprar casa en Colombia la medición encontró que, en agosto de 2025, la disposición a comprar vehículo registró un balance de -44,1 %.
Se lee en el documento que este resultado “representa una disminución de 7,6 puntos porcentuales respecto al mes anterior (-36,5 %). Frente a agosto de 2024 (-57,8 %), se observa que la disposición a comprar vehículo incrementó en 13,7 puntos porcentuales”.