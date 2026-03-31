Opinión | Comunicación satelital: conectividad como activo estratégico

Por: Álex Cabrera, CEO de Prevsis
Uno de los retos y potenciales más transformadores de la comunicación satelital, para las industrias productivas, es su capacidad. Principalmente, de convertir la conectividad en un activo estratégico sin fronteras geográficas.
Eliminan las “zonas oscuras” o sin conectividad.
Éstas siempre han sido una complejidad al momento de incrementar la productividad y seguridad operacional. O incluso, en la toma de decisiones en tiempo real.
No se trata solo de llevar internet a lugares donde no hay internet celular; es habilitar inteligencia operacional continua. Esto, desde cualquier punto de la tierra, sin depender de infraestructura terrestre que pueda fallar o quedarse en “oscuro” en algunos lugares.
En efecto, el mercado global satelital fue valorado en aproximadamente US$98.000 millones en 2025. Se proyecta un aumento a los US$223.000 millones en 2033.
Esto, impulsado por la integración con redes 5G, como la última milla, el Internet de las Cosas (IoT por sus siglas en inglés) y las constelaciones de órbita baja (LEO). Son redes que están más cerca de la tierra a de entre 160-2000kms de altura. Entre estas redes las de StarLink de SpaceX, Amazon, etc. Son donde a futuro se esperan tener los grandes datacenter IA.
Estas cifras no son solo indicadores de dinero. Son una necesidad industrial real que se requiere para la productividad.
Desde la minería de alta montaña, hasta la acuicultura en fiordos remotos. El potencial más concreto se observa en industrias que operan en zonas remotas, donde la infraestructura convencional es inviable.
Pensemos en una faena minera a 4.500 metros de altitud en los Andes o en una plataforma de extracción en alta mar. Puede ser una empresa agrícola que gestiona miles de hectáreas en zonas áridas en Arica, así como el cuidado de las fronteras en la Cordillera de los Andes.
En todos esos escenarios, la comunicación satelital no es un lujo tecnológico.
Es la columna vertebral que permite operar con los mismos estándares de eficiencia y seguridad que una empresa conectada a fibra óptica.
Aquí es donde entra en juego la figura más influyente del sector, como lo es Elon Musk y su constelación Starlink.
Cuenta con más de 9.100 satélites lanzados y 6 millones de usuarios activos en más de 120 países. Starlink ha demostrado que el satélite puede ser una herramienta industrial de primer nivel. Sin embargo, su potencial va acompañado de una advertencia estratégica. Ninguna industria productiva puede ignorarla.
Es que concentra la conectividad crítica de una operación en manos de un único proveedor es privado. Sus decisiones pueden ser de importancia al momento de tomar acciones en conflictos geopolíticos.
Por esto ser evaluado con la misma rigurosidad que cualquier otro factor de continuidad del negocio. El potencial es inmenso, pero la dependencia tiene un precio que va más allá de la factura mensual.
Aplicaciones y ubicuidad
La comunicación satelital se diferencia y caracteriza por su ubicuidad. Esto, frente a cualquier otro tipo de telecomunicación, ya sean redes móviles como la 3-4 o 5G, fibra óptica, o de microondas.
Ninguna de las últimas nombradas tienen independencia física a infraestructura terrestre. Esta independencia no solo se puede tomar como una mejora técnica, sino que es la aplicación más estratégica de este tipo de redes.
Es de tal importancia desde la dimensión geopolítica y aplicación operativa crítica. También desde la logística, que puede hacer la diferencia en el aumento de la productividad. O bien, en la rápida toma de acción en el momento de la toma de decisión en momentos críticos.
Uno de los puntos más contundentes en su aplicación es la resiliencia ante desastres y conflictos.
Cuando un sismo de gran magnitud deja sin uso a algunas torres de telefonía y cables de fibra óptica, los únicos equipos que pueden mantener la comunicación son aquellos con terminales satelitales.
Esto, que parece un escenario de emergencia civil, se ha convertido en un hecho, durante el conflicto armado en Ucrania. En él, Starlink ofrece comunicaciones de alto ancho de banda en cualquier punto del país. Ello, independiente del funcionamiento de las torres de comunicación.
La segunda aplicación es la tecnología Directo al Dispositivo, D2D Direct-to-Device por sus siglas en inglés.
Permite que teléfonos convencionales se conecten directamente a satélites en la órbita cercana sin antenas especiales. Por ejemplo, T-Mobile atrajo a más de 1,8 millones de usuarios en su fase beta, y operadores como Entel en Chile y Perú ya forman parte de esta red.
Significa que un trabajador minero o un pescador artesanal con un celular inteligente podría mantener conectividad donde hoy no existe ninguna señal celular.
Otra aplicación vigente el monitoreo ambiental continuo mediante Internet de las Cosas Satelital, IoT satelital, que permite transmitir datos de sensores en tiempo real desde relaves mineros, cultivos de salmón en fiordos o equipos en ductos remotos, algo muchísimos más costoso a realizar con radio convencional o fibra óptica en esos entornos.
Frente a cualquier otro medio de comunicación, el satélite es el único sistema que opera cuando todo lo demás falla, y es el único que probablemente garantiza presencia donde ningún otro puede llegar. Esa diferencia no solo se transforma en tecnicismos, sino que es un activo estratégico.