Inauguran granja solar en Soacha con capacidad equivalente para abastecer a 4.000 hogares en Colombia

Colgas y la Ladrillera Santafé inauguraron un parque solar de autogeneración en Soacha (Cundinamarca). La iniciativa contó con una inversión total de $16.000 millones, de los cuales Colgas aportó $13.800 millones.
La planta cuenta con una capacidad instalada de cinco megavatios pico (MWp), lo que equivale al consumo anual de aproximadamente 4.000 hogares.
Didier Builes, gerente de Colgas, manifestó que la planta contribuirá a la reducción de 1.300 toneladas de dióxido de carbono al año, lo que, en términos de reforestación, sería equivalente a la siembra de 60.000 árboles anuales.
Por su parte, Fermín Restrepo, gerente general de la Ladrillera Santafé, agregó: “Para la organización, este parque solar es un paso más que nos confirma como una de las compañías más sostenibles».
Según explicó el gerente de Colgas, este tipo de proyectos suelen tener contratos de entre 10 y 15 años, y la compañía espera recuperar su inversión de $13.800 millones en un plazo de cinco a seis años.