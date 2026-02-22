Con 20 millones de votos: el 8 de marzo redefinirá mayorías en el Congreso y el pulso presidencial

A menos de un mes de las elecciones legislativas y de las consultas interpartidistas, la matemática electoral empieza a perfilar el tamaño real del pulso político.
Víctor Muñoz, socio fundador de la firma encuestadora Guarumo, puso sobre la mesa las proyecciones para la jornada del 8 de marzo, cuando Colombia elegirá Congreso y medirá fuerzas en las consultas presidenciales.
El tamaño del electorado
La Registraduría apuntó que el censo electoral asciende a 41.287.084 colombianos habilitados para votar y según los cálculos de Muñoz, si la participación se mueve en el rango histórico 48 % o en un escenario levemente más optimista (49 %), el país estaría hablando de entre 19,8 y 20,2 millones de votos depositados en las urnas.
Ese dato no es menor. Con esa base de participación, el umbral para Senado, es decir, el mínimo de votos que necesita una lista para acceder a curules se ubicaría entre 594.000 y 607.000 votos.
En términos prácticos, cualquier colectividad que no alcance ese piso quedaría por fuera de la repartición de escaños.
Las consultas: el primer round presidencial
Además de la elección legislativa, el 8 de marzo servirá como termómetro de las coaliciones que buscan disputar la Presidencia en 2026. Las proyecciones que expone Muñoz plantean tres escenarios de movilización diferenciados:
- Gran Consulta: entre 6 y 7 millones de votos.
- Frente por la Vida: entre 2 y 2,5 millones.
- Soluciones: entre 1,5 y 2 millones.
Si estos cálculos se cumplen, la Gran Consulta concentraría la mayor capacidad de movilización, triplicando o cuadruplicando a sus competidores más cercanos. En política electoral, volumen es narrativa: quien moviliza más votantes no solo gana visibilidad, sino capacidad de arrastre hacia las presidenciales.