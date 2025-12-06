Conaltura Construcción y Vivienda S.A.S. proyecta cerrar un 2025 con resultados positivos, una lista que incluye nuevos lanzamientos, un crecimiento en ventas y avances en materia de sostenibilidad.
La compañía superó $1 billón en ventas brutas y alcanzó los $900.000 millones en ventas netas, lo que se tradujo en un incremento del 104 % en este indicador con relación al año anterior. El resultado permitió que 34 proyectos cumplieran su meta comercial.
Por esa misma línea, la constructora inició la comercialización de cinco nuevos proyectos, tres de ellos en el segmento de Vivienda de Interés Social (VIS). A eso se le suma, que viene trabajando en planes de inversión ajustados a las capacidades de cada hogar, así como en alternativas de contingencia durante el proceso de compra.
En materia de sostenibilidad, Conaltura reportó que en el ciclo de vida de sus proyectos certificados se ha mitigado la emisión de 9.500 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO₂-eq).
Como parte de esa labor, la organización obtuvo la recertificación como única gran constructora Empresa B en el país. A eso se le suma, reconocimiento EDGE Champions otorgado por la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), producto de su estrategia VIO, iniciativa que integra criterios de agua, energía, confort, circularidad, biodiversidad, movilidad e impacto social en cada proyecto.
En cuanto al bienestar interno, la compañía reportó que 65 colaboradores directos lograron acceder a una vivienda propia, cifra que representa un crecimiento significativo respecto a los nueve registrados en 2024.
“Lo que vivimos este año nos confirma que construir con propósito y sostenibilidad transforma no solo territorios, sino oportunidades para miles de familias. Alcanzamos logros históricos en ventas, sostenibilidad y acceso a vivienda para nuestros colaboradores, y nos preparamos para entregar la mayor cantidad de viviendas en nuestra historia”, destacó Carlos Mario Gaviria, presidente de la entidad.
¿Qué es lo que viene para Conaltura?
La compañía prevé entregar este año 2.500 unidades de vivienda. A eso se le suma un pico histórico de actividad constructiva, con cerca de 5.000 apartamentos en desarrollo, así como una expansión estratégica en Medellín, Barranquilla y Bogotá, ciudades donde Conaltura obtuvo sus mejores resultados.
De cara al 2026, la empresa apunta a avanzar en proyectos descarbonizados, en línea con la Hoja de Ruta Nacional de Edificaciones Neto Cero Carbono. Este avance implica incorporar modelación energética desde la fase de estructuración, fortalecer el trabajo con proveedores que cuenten con Declaraciones Ambientales de Producto y ampliar la certificación EDGE en el portafolio.