Bogotá cerrará 2025 con un récord histórico de 40.000 viviendas sociales vendidas, impulsado por el Plan de Vivienda Mi Casa en Bogotá, que se convirtió en el principal factor de reactivación de este segmento en la ciudad. Según Camacol Bogotá y Cundinamarca, los diferentes programas del Distrito han ejecutado cerca de 20.000 subsidios, cambiando la tendencia reciente y consolidando a la capital como la ciudad líder de la vivienda social en el país.
De acuerdo con el gremio de la construcción en la región, el notable desempeño de la vivienda social se debe principalmente a la ejecución del plan distrital, que solo en 2025 ha ejecutado cerca de 17.000 subsidios. Con esta dinámica, Camacol Bogotá y Cundinamarca estima terminar el año con un crecimiento del 43 % en las ventas de vivienda social, lo que permitirá alcanzar la cifra récord de 40.000 unidades vendidas, el número más alto del que se tiene registro.
El gerente del gremio, Edwin Chirivi, destacó que “Con Mi Casa en Bogotá la ciudad se consolida como la capital de la vivienda social en Colombia. Gracias a esta política distrital está mejorando la vida de los bogotanos, al tiempo que se genera un muy positivo entorno de confianza, que promueve la creación de empleo y reactivación de la economía local”.
Llamado a garantizar recursos para 2026 y 2027
El Distrito tiene como meta beneficiar a 60.000 familias bogotanas en la compra de vivienda de interés social entre 2024 y 2027. Por ello, Camacol Bogotá y Cundinamarca hizo un llamado para que se aseguren los recursos que permitan dar continuidad a los programas de vivienda en los años 2026 y 2027.
Destacado: En esta fecha ya se conocería el aumento del salario mínimo en Colombia.
“Desde el Gremio estamos con todo el compromiso de generar más oferta de proyectos, ampliar las oportunidades de acceso a la vivienda de interés social y materializar los sueños de los hogares bogotanos en la compra de su vivienda; todo esto de la mano del Plan de Vivienda: Mi Casa en Bogotá, el mayor esfuerzo de política de vivienda en la historia de la ciudad”, concluyó Chirivi.