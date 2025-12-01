En esta fecha ya se conocería el aumento del salario mínimo en Colombia

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó lo que viene para la discusión del salario mínimo en Colombia correspondiente al año entrante.
Varios son los factores que van a determinar sustancialmente la discusión, siendo algunos de los más importantes lo que resulte de las presentaciones del DANE y el Banco de la República.
De momento, las propuestas de trabajadores y empresarios sobre lo que debe subir el salario mínimo en Colombia están muy alejadas.
Mientras los trabajadores aspiran a un incremento al menos del doble dígito, los empresarios y el mismo Banco de la República señalan que el ajuste no debería ser superior al 7 %.
Estas son las fechas clave para la definición del salario mínimo
- Noviembre 27 (Jueves), 8:00 a.m. – 4:00 p.m.: Reinstalación de la mesa de concertación del salario mínimo. Esto incluye la Presentación del DANE, la Presentación del PB hasta el III trimestre de 2025, las Cuentas Nacionales de Productividad, y la Presentación del Mercado Laboral
- Diciembre 04 (Jueves), 8:00 a.m. – 4:00 p.m.: Presentación de la Productividad. Presentación del DANE – Productividad total de los factores. A las 4:00 p.m. de este mismo día, el DANE presenta el palo a la cifra de IPC (a las 6 p.m.)
- Diciembre 09 (Martes), 8:00 a.m. – 4:00 p.m.: CPCPSL. Instalación de la mesa de concertación del salario mínimo. Agenda: Presentación del DANE – IPC y Cifras; Presentación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; Presentación de la Gerencia; Presentación del Banco de la República; Presentación de Inflación. Integrantes de la CPCPSL: Presentación de estudios de incremento de salario mínimo 2026
- Diciembre 10 (Miércoles), 8:00 a.m. – 11:00 a.m.: CPCPSL. Jornadas de concertación
- Diciembre 11 (Jueves), 8:00 a.m. – 11:00 a.m.: CPCPSL. Jornadas de concertación
- Diciembre 15 (Lunes), 8:00 a.m. – 4:00 p.m.: CPCPSL. Jornadas de concertación. Primer vencimiento legal para la concertación del salario mínimo (Ley 278 art 8 parágrafo inc 1)
- Diciembre 16 (Martes), 8:00 a.m. – 4:00 p.m.: CPCPSL. Presentación de escritos de sustentación y reconsideración (Ley 278 art 8 parágrafo, inc 1)
- Diciembre 17 (Miércoles), 8:00 a.m. – 4:00 p.m.: CPCPSL. Presentación de escritos de sustentación y reconsideración para el salario mínimo(Ley 278 art 8 parágrafo, inc 1)
- Diciembre 18 (Jueves), 8:00 a.m. – 3:00 p.m.: CPCPSL. Presentación de estudios para conciliar las salvedades
- Diciembre 19 (Viernes), 8:00 a.m. – 11:00 a.m.: CPCPSL. Jornadas de concertación extraordinarias a conveniDiciembre 22 (Lunes), 8:00 a.m. – 11:00 a.m.: CPCPSL. Jornadas de concertación extraordinarias a convenir
- Diciembre 23 (Martes), 8:00 a.m. – 11:00 a.m.: CPCPSL. Jornadas de concertación extraordinarias a convenir
- Diciembre 24 (Miércoles), 8:00 a.m. – 11:00 a.m.: CPCPSL. Jornadas de concertación extraordinarias a convenir
- Diciembre 26 (Viernes), 8:00 a.m. – 11:00 a.m.: CPCPSL. Jornadas de concertación extraordinarias a convenir
- Diciembre 30 (Martes), 8:00 a.m. – 11:00 a.m.: CPCPSL. Jornadas de concertación extraordinarias a convenir. Este mismo día es la Fecha límite expedición del Decreto de Salario Mínimo (Ley 278 art 8 inc 2)
Advirtió el gobierno Petro que, para esta ocasión, la mesa de concertación sumará recomendaciones clave de la OIT para mejorar el salario mínimo en Colombia.