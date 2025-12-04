Concejo alista aprobación del presupuesto de Bogotá 2026: $40,4 billones pasan a último debate

El presupuesto de Bogotá para 2026 parece tener el viento a su favor en el Concejo Distrital para su aprobación final.
Luego de superar el primer debate, el proyecto del gobierno del alcalde, Carlos Fernando Galán, pasará ahora a discusión y aprobación final en la plenaria del Concejo.
El monto para 2026 es de $40,4 billones, de los cuales $32,5 billones se destinarán a inversión (80,6 %), $5,3 billones a funcionamiento (13 %) y $2,6 billones al servicio de la deuda (6,4 %), es decir que de cada $10 del presupuesto estarán orientados a inversión pública.
Sectores que concentran la mayor inversión
Los sectores de movilidad, educación y salud concentran más del 58 % del presupuesto programado para 2026:
- Movilidad ($9,2 billones): avances en la primera línea del metro de Bogotá, Troncal de la Calle 13, Cable San Cristóbal, tramos de las troncales de las avenidas Ciudad de Cali y 68, el puente vehicular de la calle 153 y las avenidas Laureano Gómez y Francisco Miranda.
- Educación ($9,1 billones): Colegios nuevos o restituidos, 150 mil estudiantes con mejoramientos de infraestructura escolar, y atención a 700 mil estudiantes mediante jornada educativa completa y Programa de Alimentación Escolar.
- Salud ($5,3 billones): Atención para 1,7 millones de personas y modernización de la infraestructura hospitalaria en Bosa, Pablo VI, Tintal y Trinidad Galán.
Otros sectores estratégicos son: Integración Social ($2,6 billones), Hábitat, con el plan de subsidios de vivienda y Seguridad y Convivencia ($1,1 billones).
Cabe mencionar que para 2026 se proyectan más de 350 frentes de obra activos, la generación de 24.000 empleos formales asociados a proyectos de infraestructura y una inversión superior a $32 billones para consolidar la reactivación económica y la inclusión social.