Esta es la lista completa de conciertos programados en el Vive Claro para lo que queda de 2025

Para octubre se tienen previstas las presentaciones de los Guns N' Roses e Imagine Dragons.

Vive Claro Distrito Cultural.
Vive Claro Distrito Cultural, Bogotá. Foto: cortesía Claro Colombia.

El Vive Claro Distrito Cultural, ubicado en Bogotá, exactamente por la avenida La Esperanza, en los últimos días ha sido protagonista de críticas debido a la reciente cancelación del concierto de Kendrick Lamar y a que entidades distritales han asegurado que en el venue hay riesgo estructural.

Debido a esto, hay cierta incertidumbre porque, aunque el escenario es relativamente nuevo, ya hay varios conciertos agendados allí, algunos de ellos ya con todas las sillas vendidas en ciertas ubicaciones.

Conciertos agendados en Vive Claro

Guns N’ Roses – 7 de octubre

Imagine Dragons – 17 de octubre

Oktoberfest – 18 de octubre

Linkin Park – 25 de octubre

Shakira – 1 de noviembre

Festival Unidos por una Sonrisa – 8 de noviembre

Blessd – 22 de noviembre

My Chemical Romance – 22 de enero

¿Todos están sold out?

De acuerdo con la página de Ticketmaster, que es la tiquetera de la mayoría de los eventos que están agendados en el venue; por ahora, conciertos como el de los Guns N’ Roses, Imagine Dragons, Linkin Park, Blessd y My Chemical Romance, hay boletas disponibles tanto en gradería como en pit, vip, platea y preferencial.

En el caso del de Shakira, la gradería ya se vendió toda, pero aún hay boletas disponibles en VIP y preferencial.

