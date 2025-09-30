Esta es la lista completa de conciertos programados en el Vive Claro para lo que queda de 2025

El Vive Claro Distrito Cultural, ubicado en Bogotá, exactamente por la avenida La Esperanza, en los últimos días ha sido protagonista de críticas debido a la reciente cancelación del concierto de Kendrick Lamar y a que entidades distritales han asegurado que en el venue hay riesgo estructural.
Debido a esto, hay cierta incertidumbre porque, aunque el escenario es relativamente nuevo, ya hay varios conciertos agendados allí, algunos de ellos ya con todas las sillas vendidas en ciertas ubicaciones.
Conciertos agendados en Vive Claro
Guns N’ Roses – 7 de octubre
Imagine Dragons – 17 de octubre
Oktoberfest – 18 de octubre
Linkin Park – 25 de octubre
Shakira – 1 de noviembre
Festival Unidos por una Sonrisa – 8 de noviembre
Blessd – 22 de noviembre
My Chemical Romance – 22 de enero
¿Todos están sold out?
De acuerdo con la página de Ticketmaster, que es la tiquetera de la mayoría de los eventos que están agendados en el venue; por ahora, conciertos como el de los Guns N’ Roses, Imagine Dragons, Linkin Park, Blessd y My Chemical Romance, hay boletas disponibles tanto en gradería como en pit, vip, platea y preferencial.
En el caso del de Shakira, la gradería ya se vendió toda, pero aún hay boletas disponibles en VIP y preferencial.