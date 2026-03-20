Conductores deberán pagar $117.000 adicionales a parte del impuesto vehicular por esta razón

El pago del impuesto vehicular representa una obligación anual para los propietarios de automotores en el país y, para muchos conductores, implica asumir un costo significativo. A diferencia de otros tributos, este no es uniforme en todo el territorio nacional, ya que su liquidación depende de diversos factores, entre ellos las características del vehículo, como su avalúo comercial, modelo y tipo.
A este valor base pueden sumarse cargos adicionales que incrementan el monto final a pagar. Estos conceptos complementarios, establecidos por las autoridades locales, pueden generar un impacto relevante en las finanzas de los contribuyentes, especialmente cuando no se identifican con claridad dentro de la liquidación total del impuesto.
Uno de los cobros más comunes es el derecho de semaforización. Este corresponde a una contribución destinada a financiar el mantenimiento, la operación y la modernización de la infraestructura semafórica en determinadas ciudades. Su aplicación no es homogénea en el país, dado que depende de decisiones adoptadas por cada entidad territorial en el marco de sus competencias fiscales.
¿Cómo se calcula el impuesto de semaforización en Bogotá?
En el caso de Bogotá, este cobro se encuentra vigente y aplica a los vehículos matriculados en la capital. Para el año 2026, el valor del derecho de semaforización fue fijado en el equivalente a dos salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que corresponde a $117.000. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Hacienda, este monto no contempla descuentos y debe ser asumido en su totalidad por los propietarios de los vehículos obligados.
El pago del impuesto vehicular, junto con sus componentes adicionales, debe realizarse ante la autoridad de tránsito correspondiente a la jurisdicción donde se encuentre registrado el automotor. En muchos casos, el valor asociado a la semaforización ya está incluido dentro de la liquidación general, lo que puede dificultar su identificación individual. Por esta razón, se recomienda a los contribuyentes revisar de manera detallada la factura o el recibo de pago.