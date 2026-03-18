Conductores podrán tomar estas vías alternas tras cierre por emergencia en avenida El Poblado

Medellín enfrentó una situación de emergencia en la noche del martes 17 de marzo, tras el colapso de un tramo de la calzada en la avenida El Poblado, entre las calles 7 y 7D. El incidente obligó al cierre total de la vía en ambos sentidos y generó afectaciones en la movilidad de uno de los corredores más transitados de la ciudad. La situación se agravó cuando un bus de servicio público quedó atrapado en el punto del daño, lo que activó de inmediato la respuesta de los organismos de atención.
El alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, explicó que el hecho se registró a la altura de la quebrada La Presidenta, donde las intensas lluvias provocaron afectaciones en la estructura que cubre este afluente, el cual pasa por debajo de la vía. Según precisó el mandatario, el deterioro en la cobertura derivó en el colapso de la calzada. No obstante, confirmó que no se reportaron personas lesionadas como consecuencia del incidente.
Las autoridades locales informaron que el cierre de la vía se mantendrá mientras se adelantan los estudios técnicos necesarios para evaluar las condiciones estructurales del sector afectado. Estas labores permitirán determinar el alcance de los daños y definir las intervenciones requeridas para restablecer la movilidad de forma segura.
¿Cuáles serán las vías alternas dispuestas por la Alcaldía de Medellín?
Ante este panorama, la Secretaría de Movilidad de Medellín dispuso una serie de rutas alternas para mitigar el impacto en el tráfico vehicular. Para quienes se desplazan en sentido sur-norte, se recomienda tomar la calle 7 en inmediaciones de la Clínica Medellín, continuar hacia el oriente hasta la carrera 39 y luego avanzar por la calle 9, desde donde es posible retomar la avenida El Poblado en dirección norte.
En el caso de los conductores que transitan de norte a sur, se sugiere desviarse hacia la carrera 43C, continuar hacia el sur hasta la calle 5A y descender por la canalización para realizar el retorno a la avenida El Poblado, manteniendo el recorrido hacia el sur.
De manera adicional, el acceso al sector de Patio Bonito desde la salida de la glorieta de Monterrey permanece restringido. Como alternativas, las autoridades recomiendan utilizar la avenida Las Vegas hasta la calle 4 Sur para efectuar el retorno en sentido sur-norte, o tomar la calle 10 hasta la carrera 43C para ingresar a los barrios Patio Bonito y Astorga. Estas medidas buscan reducir la congestión mientras se supera la contingencia.