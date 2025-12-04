Conductores que no lleven este elemento para viajar en carretera podrán recibir una multa mayor a $700.000

Con la llegada del puente festivo de velitas, miles de colombianos se preparan para viajar por carretera. Sin embargo, antes de arrancar, las autoridades recomiendan revisar minuciosamente el estado del vehículo y asegurarse de portar el kit de carreteras obligatorio, exigido por el Código Nacional de Tránsito.
El artículo 30 de la Ley 769 de 2002, actualizado por resoluciones del Ministerio de Transporte, establece qué elementos son obligatorios para circular por vías nacionales. La Policía de Tránsito reforzará los controles este fin de semana, por lo que el incumplimiento podría dañar los planes de viaje para miles de conductores.
Por ello, es importante tener en cuenta lo que exige la norma y las recomendaciones clave antes de salir a carretera.
¿Qué debe incluir el kit de carreteras obligatorio?
De acuerdo con el Ministerio de Transporte y el Código Nacional de Tránsito, todo vehículo particular que circule por vías del país debe portar los siguientes elementos:
- Gato: Debe tener la capacidad de elevar el vehículo.
- Cruceta: También conocida como llave de pernos.
- Señales de carretera: Dos señales reflectivas en forma de triángulo o conos para advertir a otros conductores.
- Botiquín de primeros auxilios: Debe incluir lo necesario para atender heridas leves, como gasas, vendas, antisépticos y analgésicos.
- Extintor: Debe estar vigente, ser de tipo multipropósito y estar recargado anualmente.
- Tacos: Dos tacos para bloquear el vehículo y evitar que se mueva.
- Caja de herramientas básica: Debe contener como mínimo un alicate, destornilladores, una llave de expansión y llaves fijas.
- Llanta de repuesto: En buen estado.
- Linterna: Para poder trabajar en condiciones de poca luz.
Multas por no portar el kit de carreteras
Según el artículo 131 del Código de Tránsito, la sanción por no portar los elementos exigidos equivale a una infracción tipo C24, con una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que en diciembre de 2025 supera los $700.000. Además, la autoridad puede inmovilizar el vehículo.
Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), este puente se espera la salida de más de 1,8 millones de vehículos en el país. Las autoridades adelantarán controles de alcoholemia, velocidad y revisión de elementos obligatorios, por lo que no portar el kit completo implica un riesgo financiero y operativo para los viajeros.