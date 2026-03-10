Conductores tendrán amparo con licencia de conducción: Norma hace esta exigencia a agentes de tránsito

La licencia de conducción en Colombia tendrá modificaciones relevantes a partir de 2026, como parte de una estrategia del Gobierno Nacional orientada a modernizar los trámites públicos y facilitar la identificación de los ciudadanos ante las autoridades de tránsito. Entre los principales cambios se encuentra la posibilidad de portar este documento en formato digital, lo que permitirá a los conductores presentarlo directamente desde su teléfono móvil.
La medida busca incorporar herramientas tecnológicas que simplifiquen los procesos administrativos y reduzcan las dificultades asociadas al uso exclusivo del documento físico. Con la implementación de esta modalidad, los ciudadanos podrán contar con una alternativa adicional para acreditar su habilitación como conductores, sin necesidad de depender únicamente de la licencia tradicional impresa.
El documento digital tendrá la misma validez legal que la licencia física. Esto significa que los conductores podrán presentarlo ante los agentes de tránsito cuando sea requerido durante operativos de control o verificaciones en la vía. La versión digital permitirá consultar la información del conductor de forma rápida y segura, lo que contribuirá a mejorar los procesos de verificación de datos por parte de las autoridades.
De acuerdo con lo establecido, la normativa mantiene la obligación de portar la licencia de conducción, ya sea en formato físico o digital. En caso de que un conductor no pueda presentar el documento cuando sea solicitado por un agente de tránsito, se expone a sanciones económicas contempladas en el Código Nacional de Tránsito.
Actualmente, la multa por no portar la licencia corresponde a ocho salarios mínimos legales diarios vigentes, lo que equivale aproximadamente a $466.900.
Además de facilitar el acceso al documento, esta iniciativa pretende disminuir los inconvenientes derivados de la pérdida o el deterioro de la licencia física. Al contar con una versión digital almacenada en el teléfono móvil, los conductores podrán disponer de su documento en cualquier momento, siempre que tengan acceso a su dispositivo.
¿Cómo acceder a la licencia de conducción digital en Colombia?
Para acceder a la licencia de conducción digital, los ciudadanos deberán utilizar la Carpeta Ciudadana Digital, una plataforma habilitada por el Gobierno Nacional que permite consultar y almacenar documentos oficiales en formato electrónico. Este sistema centraliza información personal y facilita el acceso a distintos servicios del Estado desde un mismo espacio virtual.
El proceso para obtener la licencia digital inicia ingresando al portal web de la Carpeta Ciudadana Digital. Allí, el usuario deberá registrarse si aún no cuenta con una cuenta activa o iniciar sesión con sus credenciales previamente creadas. Una vez dentro de la plataforma, deberá ingresar su número de cédula de ciudadanía y dirigirse a la sección destinada a los documentos personales.
En este apartado aparecerá la opción denominada “Licencia de Conducción Digital”. Desde allí, el ciudadano podrá visualizar el documento y descargarlo en su dispositivo móvil para presentarlo cuando sea necesario ante las autoridades de tránsito.