Confianza comercial en Colombia repunta en noviembre, mientras la industrial registra fuerte caída

Los indicadores de confianza empresarial en Colombia mostraron resultados divergentes durante el mes de noviembre de 2025, según reveló la más reciente Encuesta de Opinión Empresarial (EOE) de Fedesarrollo.
Mientras que el Índice de Confianza Comercial (ICCO) logró un ligero avance mensual y se mantiene en niveles altos comparados con el año anterior, el Índice de Confianza Industrial (ICI) experimentó un retroceso significativo, cayendo a terreno negativo tras el fuerte deterioro de las expectativas de producción.
Confianza comercial se mantiene al alza
En noviembre de 2025, el Índice de Confianza Comercial (ICCO) se ubicó en 22,3 %, lo que representó un incremento de 0,2 puntos porcentuales (pp) respecto al mes previo (22,1 %). Frente al mismo mes del año anterior, el indicador mostró una mejora notable de 4,7 pp (17,6 %).
La mejora mensual en la confianza de los comerciantes estuvo impulsada principalmente por una caída de 4,9 pp en el nivel de existencias (inventarios), lo cual impacta positivamente el índice.
Este efecto compensó las disminuciones en los otros componentes: la expectativa de la situación económica para el próximo semestre bajó 3,4 pp (ubicándose en 29,4 %) y la percepción de la situación económica actual se redujo 0,8 pp (quedando en 41,6 %).
Confianza industrial cae a terreno negativo
Por el contrario, el Índice de Confianza Industrial (ICI) sufrió un duro ajuste al situarse en -4,3 % en noviembre de 2025. Esto representa una caída de 9,2 pp frente a octubre (4,9 %) y una reducción de 1,5 pp respecto a noviembre de 2024 (-2,8 %).
El desplome mensual de la confianza industrial se debió a una diferencia negativa de 22,9 pp en las expectativas de producción para el próximo trimestre, cuyo balance pasó de 22,2 % a -0,7 %.
La encuesta también muestra una disminución de 5,7 pp en el volumen actual de pedidos. Estos descensos fueron solo parcialmente amortiguados por una reducción de 0,8 pp en el nivel de existencias.
Capacidad instalada e inversión
El informe de noviembre incluyó el módulo trimestral sobre la industria y la construcción, que muestra datos de capacidad instaladas, inversión y percepción de la situación sectorial.
La utilización de la capacidad instalada en la industria fue del 73,8 %, un aumento de 0,7 pp frente a agosto de 2025, aunque sigue 2,7 pp por debajo del nivel de noviembre de 2024 (76,5 %).
La percepción sobre las condiciones para invertir se deterioró. El balance de favorabilidad de las condiciones económicas cayó a -15,6 % (una baja de 5,9 pp frente a agosto), mientras que las condiciones sociopolíticas se situaron en -48,1 %.
En el cuarto trimestre de 2025, la percepción de la situación económica actual del sector construcción cayó a -9,7 % (10,8 pps menos que el trimestre anterior). Asimismo, las expectativas de construcción para el próximo trimestre bajaron a -4,3 %, reflejando un pesimismo creciente frente al cierre del trimestre previo.
