Confianza del consumidor en Colombia siguió repuntando y cerró con fuerza el primer semestre de 2026

El optimismo de los hogares colombianos consolidó su senda de recuperación al cierre de la primera mitad del año, según los resultados más recientes de la Encuesta de Opinión del Consumidor de Fedesarrollo correspondientes a junio de 2026.
El Índice de Confianza del Consumidor alcanzó un balance de 24,3 % en el sexto mes del año. Este resultado representa un aumento de 6,5 puntos porcentuales (pp) frente al mes de mayo de 2026, cuando se había ubicado en 17,8 %.
Además, al compararse con el mismo mes del año anterior (junio de 2025, cuando marcó 2,2 %), el indicador evidenció un destacado incremento de 22,1 pp.
De acuerdo con el centro de investigación económica y social, al evaluar el comportamiento del segundo trimestre de 2026 en su conjunto frente al primer trimestre del año, la confianza de los consumidores se mantuvo constante en un 18,6 %.
Expectativas y condiciones actuales al alza
El repunte mensual de la confianza del consumidor en junio de 2026 estuvo impulsado por una dinámica positiva en sus dos componentes principales.
Por un lado, el Índice de Expectativas del Consumidor se situó en 31,4 %, lo que equivale a un avance de 4,7 pp respecto a mayo (26,7 %). En la variación anual, el salto fue de 27,6 pp frente al 3,8 % reportado en junio de 2025.
Por otro, el Índice de Condiciones Económicas tuvo un incremento mensual más pronunciado al trepar hasta el 13,8 %, subiendo 9,4 pp frente a mayo (4,4 %). Además, al compararse con el registro del año pasado (-0,2 %), avanzó 14 pp.
Al interior del indicador, el subcomponente sobre si las condiciones del país en general estarán mejores dentro de un año mejoró al pasar del 16,8 % en mayo al 22,5 % en junio. De igual forma, la percepción sobre si la economía del país experimentará buenos tiempos en los próximos 12 meses escaló del 21,1 % al 31,3 %.
Finalmente, Fedesarrollo reveló que la confianza de los consumidores aumentó en dos de las cinco ciudades analizadas respecto a mayo de 2026.
Bogotá lideró el repunte con un incremento de 10,9 pp, alcanzando un balance del 27,3 %, y Medellín avanzó 5,9 pp, situándose en un balance de 13,6 %.
En cambio, Barranquilla tuvo una leve reducción de -0,3 pp, quedando en 24,4 %, mientras que Cali disminuyó -2,2 pp, ubicándose en un balance del 25,1 % y Bucaramanga sufrió la caída más marcada al retroceder -13,6 pp, pasando a un balance de 22,5 %.
Y por niveles socioeconómicos, el optimismo creció en la totalidad de los segmentos frente al mes anterior, liderado por el estrato medio con una variación positiva de 10,8 pp (llegando a 28,3 %), seguido por el estrato alto que subió 3,7 pp (hasta 10,5 %) y el estrato bajo con un alza de 3,5 pp (alcanzando el 22,5 %).
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