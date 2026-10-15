Confianza en Brasil se dispara tras triunfo de Bolsonaro en primera vuelta presidencial

La confianza en Brasil aumentó luego de que Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL), se quedara con el primer lugar en la primera vuelta presidencial, superando a su rival el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT).
Así lo reveló la encuesta Latam Pulse, elaborada por AtlasIntel y Bloomberg, arrojando que el Índice de Confianza del Consumidor repuntó a 27,1 puntos, desde 1,2 pp.
Según el sondeo, el repunte de la confianza económica en Brasil está apalancado por el Índice de Expectativas (EI), el cual escaló hasta los 50,1 puntos. Este avance contrasta con la medición de la Situación Actual (CSI), que se mantiene en terreno negativo en -5.1 puntos.
Sobre la expectativa económica del país, el 76 % de los encuestados prevé que mejorará dentro de seis meses, mientras que solo un 13 % considera que empeorará y un 11 % cree que se mantendrá igual.
Al ser consultados por la situación económica familiar, el 74 % proyecta una mejora, frente a un 8 % que anticipa un deterioro y, en expectativas de empleo, El 70 % confía en una mejora de las oportunidades laborales en el mercado.
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Caída en las expectativas de inflación y percepción de riesgos
De otro lado, la inflación esperada para los próximos seis meses descendió a 3,3 % en septiembre de 2026 (frente al 4,7 % en agosto y cerca del 5,8 % observado a mediados del año).
Por su parte, la inflación percibida en los últimos seis meses por los consumidores se situó en 5,8 %.
En cuanto al clima institucional y gobernanza medido por AtlasIntel y Bloomberg, el Índice de Riesgo Político se ubicó en 41 puntos en una escala de 0 a 100.
Entre las mayores inquietudes manifestadas por los encuestados para los siguientes meses destacan las revelaciones sobre fraudes o esquemas de corrupción. En contraste, escenarios como huelgas a gran escala (-46pp netos) o protestas violentas (-32pp netos) registraron bajas probabilidades percibidas por la ciudadanía.
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