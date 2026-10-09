Encuesta Atlas Intel elecciones Brasil: Bolsonaro supera a Lula y amplía ventaja para segunda vuelta presidencial

El candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, alcanza el 51,1 % de intención de voto frente al 45,7 % del actual presidente, Luiz Inácio Lula Da Silva, según el más reciente sondeo de Atlas Intel y Bloomberg revelado este 9 de octubre para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil.
De esta manera, la serie histórica muestra un cambio en la tendencia tras los resultados, con el candidato de derecha por encima de Lula en la medición más reciente. La más reciente encuesta de Atlas Intel para Bloomberg, realizada entre el 3 y el 8 de octubre muestra así una diferencia de 5,4 puntos porcentuales.
El resultado representa un cambio relevante frente a los primeros registros de la serie histórica presentada por la firma encuestadora, en la que el mandatario brasileño aparecía inicialmente por encima de su eventual rival y a la última medición donde contaba con ventaja que fue en agosto de 2026.
La evolución de las preferencias muestra cómo la contienda entre ambos dirigentes se ha estrechado y posteriormente ha cambiado de dirección, hasta dejar a Flávio Bolsonaro al frente en la medición más reciente.
La diferencia también se refleja al considerar únicamente los votos válidos, es decir, al excluir las respuestas en blanco, nulas y de quienes no saben por quién votarían. Bajo este criterio, Flávio Bolsonaro obtendría el 52,8 % de los votos, mientras que Lula alcanzaría el 47,2 %, una ventaja de 5,6 puntos porcentuales para el senador.
Así, la encuesta de Atlas Intel plantea un escenario hipotético de segunda vuelta y no constituye un resultado electoral definitivo. Sin embargo, sus cifras ofrecen una referencia sobre la competencia entre el oficialismo y la oposición de derecha de cara a los comicios presidenciales de 2026.
Desaprobación de Lula, otro dato clave
En cuanto a la evaluación general del Gobierno, el 51,9 % de los encuestados lo califica como malo o pésimo, frente al 36,9 % que lo considera excelente o bueno. Otro 11,2 % lo evalúa como regular.
Estos resultados reflejan un balance negativo de la administración de Lula, en un contexto de competencia electoral frente a la oposición.
Flávio Bolsonaro también sorprendió en la primera vuelta y superó a Lula en las urnas
La ventaja que registra Flávio Bolsonaro en la más reciente encuesta de AtlasIntel/Bloomberg se produce después de que el senador obtuviera el primer lugar en la primera vuelta presidencial de Brasil, celebrada el 4 de octubre. Con el escrutinio concluido, el candidato del Partido Liberal (PL) alcanzó el 47,03 % de los votos válidos, frente al 45,16 % del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT).
La diferencia fue de aproximadamente 1,87 puntos porcentuales, equivalentes a cerca de 2,2 millones de votos. Ninguno de los dos candidatos superó el 50 % de los votos válidos requerido para ganar la Presidencia en primera vuelta, por lo que ambos avanzaron al balotaje, programado para el 25 de octubre.
El resultado contrastó con varias de las encuestas publicadas antes de la votación, que situaban a Lula por delante de Bolsonaro en la primera
vuelta. La votación confirmó, en cambio, una competencia estrecha entre ambos candidatos y dejó al senador en el primer lugar de la contienda antes de la definición presidencial.
Ficha técnica de la encuesta
Atlas Intel y Bloomberg realizaron el sondeo entre el 3 y el 8 de octubre de 2026, con una muestra de 5.026 personas adultas en Brasil. La metodología utilizada fue el reclutamiento digital aleatorio Atlas RDR, con un margen de error de un punto porcentual y un nivel de confianza del 95 %.
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