Confiar Coop lanza cuenta de mesada pensional Colpensiones; estos son los beneficios

Confiar Cooperativa Financiera presentó su cuenta de ahorro mesada pensional, una alternativa diseñada para ofrecer calidez, acceso y respaldo a pensionados.
Y es que según el Reporte de Inclusión Financiera de la Banca de las Oportunidades (2024), la disminución sostenida de la natalidad y el aumento en la esperanza de vida están cambiando la estructura poblacional del país.
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El DANE reportó en 2024 una caída del 13,7 % en los nacimientos frente a 2023 y del 32,7 % respecto a 2015. Mientras tanto, la población mayor de 60 años continúa creciendo: hoy representa el 15 % y podría alcanzar el 17,4 % en 2030 y el 27 % en 2050.
Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo también advierte que América Latina y el Caribe es la región que más rápido envejece en el mundo. En el informe “La economía plateada en América Latina y el Caribe: El envejecimiento como oportunidad para la innovación, el emprendimiento y la inclusión” (2020), se resalta que, para 2050, más de la cuarta parte de la población estará en este rango de edad.
En ese contexto, el envejecimiento acelerado y desigual del país plantea retos en salud, pensiones, cuidado y acceso a servicios financieros, especialmente en un entorno marcado por la informalidad y la falta de protección económica.
Con lo anterior, la cuenta de mesada pensional reúne un conjunto de beneficios, entre los que se encuentran retiros gratuitos en la red Servibanca, ausencia de cuota de manejo y reposición de medios de pago sin costo. También contempla la excepción del gravamen a los movimientos Financieros -GMF-, la inembargabilidad y tasas preferenciales aplicadas directamente sobre la nómina de pensión.
La cuenta incorpora además seguros solidarios en áreas como vida, exequias, salud y asistencia, así como espacios pensionales centrados en actividades culturales y de bienestar. Todo ello se complementa con atención personalizada y acompañamiento en sitio.
“Es una herramienta para fortalecer la autonomía económica y, a la vez, en un espacio confiable donde las personas mayores pueden sentirse acompañadas. Confiar invita a dar este paso con la tranquilidad de contar con una entidad cercana, humana y solidaria, que camina a su lado en esta etapa de la vida”, concluyó Confiar Cooperativa Financiera.