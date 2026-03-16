Para tener una mesada de pensión de $5 millones se debe ahorrar esto en Colpensiones y fondo privado

Tener una mesada de pensión en Colombia del orden de los $5 millones depende, entre otros factores, de la capacidad de ahorro, salarios y régimen de jubilación del que haga parte el aportante.
Estas condiciones, vale tener en cuenta, pueden cambiar en la medida en que la Corte Constitucional avale o no las modificaciones propuestas mediante la reforma pensional.
En todo caso, los aportantes deben hacer un seguimiento juicioso de sus partes, así como de semanas cotizadas para poder contar con una mejor mesada de pensión en Colombia.
Así se puede tener una mesada de pensión de $5 millones en Colpensiones
Para este caso la pensión no depende de una bolsa de ahorro individual, sino del promedio de los salarios de los últimos 10 años (Ingreso Base de Liquidación – IBL) y del número de semanas cotizadas.
Para recibir $5 millones, el cálculo se basa en la Tasa de Reemplazo. Según la fórmula legal vigente para 2026:
- Semanas requeridas: El mínimo es de 1.300 semanas para hombres y 1.250 para mujeres (en 2026).
- Tasa de reemplazo: Con las semanas mínimas, la persona recibe entre el 60 % y el 65 % de su promedio salarial. Por cada 50 semanas adicionales, este porcentaje sube un 1,5 %, hasta un máximo del 80 %.
- Salario necesario: Para que la mesada de pensión sea de $5 millones con 1.300 semanas (tasa del 65 % aprox.), la persona debería haber cotizado sobre un promedio de $7.700.000. Si cotiza más tiempo (ej. 1.800 semanas), el salario promedio requerido baja a unos $6.300.000 (tasa del 80 %).
Una mesada de pensión de $5 millones en un fondo de ahorro individual
Para este caso, la pensión depende exclusivamente del capital acumulado en la cuenta individual.
- Capital total necesario: Se requiere un ahorro acumulado de entre $1.450 y $1.600 millones
- Variables de cálculo: Este monto asume que la persona se pensiona a la edad legal (62 años hombres, 57 mujeres) y tiene un beneficiario de ley (cónyuge)
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Un punto clave para el establecimiento de la mesada de pensión en este caso es que el ahorro debe haber tenido un rendimiento, histórico y constante, para alcanzar esa cifra sin que todo el aporte salga del bolsillo del trabajador.