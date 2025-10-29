Confirmado: Bancolombia revive la marca Conavi y así podrá pedir la tarjeta débito

Bancolombia confirmó que revivirá la marca Conavi, reconocida por el famoso logo de la abejita, en el marco de la celebración de sus 150 años de historia, tal como conoció ayer Valora Analitik en primicia. Solo por esta Navidad, el banco traerá de vuelta a la abejita Conavi, uno de los íconos más recordados del sistema financiero colombiano.
Conavi nació en 1974 con un propósito claro: ayudar a los colombianos a cumplir el sueño de tener un hogar propio. Empezó como una Corporación de Ahorro y Vivienda que promovía la cultura del ahorro y la confianza en un futuro mejor. Con el paso de los años, se consolidó como una marca cercana, sólida y querida, presente en cada rincón del país.
Para celebrar su regreso, Bancolombia lanzará una edición limitada de 300.000 tarjetas débito con la imagen de la abejita. Estas estarán disponibles en todas las sucursales del país a partir del 1 de diciembre, y se activarán automáticamente para los clientes que tengan inscrita su tarjeta débito en Apple Pay y Google Pay desde el 5 de noviembre.
La tarjeta física deberá solicitarse directamente en oficinas, pues no será enviada de manera preexpedida ni se habilitarán enlaces digitales para pedirla. El retorno temporal de la abejita vendrá acompañado de beneficios especiales y una agenda de actividades en distintas ciudades, con el propósito de llevar alegría y conectar con la nostalgia de los colombianos en esta Navidad.
