Confirmado: Juan Daniel Oviedo es la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia para las elecciones de 2026

Juan Daniel Oviedo aceptó ser la fórmula vicepresidencial de la senadora Paloma Valencia en la carrera por la Presidencia de 2026.
El anuncio se da después de las consultas interpartidistas del 8 de marzo, en las que Paloma Valencia se impuso en la llamada Gran Consulta por Colombia, consolidándose como candidata del bloque de derecha. Tras esos resultados, Valencia sostuvo varias reuniones con Oviedo para explorar la posibilidad de una fórmula conjunta.
La línea roja que había entre ambos era el proceso de la paz y el papel de la Jurisdicción de la Paz (JEP), pero finalmente lograron llegar a un punto medio.
Con este movimiento, la campaña busca sumar el perfil técnico de Oviedo —quien fue director del DANE— a una candidatura que busca ampliar su base más allá del electorado tradicional del uribismo.
Oviedo, que en los últimos años se posicionó como una figura con reconocimiento ciudadano tras su paso por el DANE y su candidatura a la Alcaldía de Bogotá, aportaría un componente técnico y urbano a la fórmula.
La alianza también se interpreta como un intento de Valencia por atraer votantes independientes y de centro.
Con esta decisión, la campaña de Valencia empieza a estructurar su fórmula presidencial de cara a la inscripción oficial de candidaturas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.