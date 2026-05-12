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Consejo de Estado señala “hostigamiento” por parte de Petro por decisiones contrarias al Gobierno

El tribunal manifestó preocupación por las declaraciones del presidente y de otros integrantes del Gobierno.

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Gustavo Petro decretó el aumento del salario mínimo para 2026 tras no lograr acuerdo entre empresarios y sindicatos. Foto: Flickr Presidencia.
Gustavo Petro. Foto: Flickr Presidencia.

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El Consejo de Estado llamó al presidente Gustavo Petro a bajar el tono de su discurso, ante su rechazo por la decisión de suspender el decreto del traslado de recursos pensiónales.

La alta corte aseguró que las declaraciones del mandatario en redes sociales “requieren una respuesta clara y contundente”, aunque aclaró que no responderá en el mismo tono. Por el contrario, insistió en la necesidad de proteger la Constitución y preservar el equilibrio entre los poderes públicos como base de la democracia.

El tribunal manifestó preocupación por las declaraciones del presidente y de otros integrantes del Gobierno, al considerar que la desinformación y la descontextualización de las decisiones judiciales deterioran la confianza en las instituciones y debilitan el Estado de Derecho.

Además, advirtió que este tipo de mensajes pueden derivar en señalamientos y “hostigamientos” contra jueces y magistrados que ejercen sus funciones conforme al ordenamiento jurídico. “La libertad de expresión no puede utilizarse para promover discursos que pongan en riesgo la institucionalidad ni la integridad de quienes administran justicia”, señaló.

El Consejo de Estado también enfatizó que el control judicial sobre los actos del Ejecutivo no representa un obstáculo para la democracia, sino una de sus principales garantías. “A mayores poderes, mayores controles”, sostuvo la corporación, al recordar que sus competencias y legitimidad provienen directamente de la Constitución Política.

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Tags: Colombia, Noticias Valora Analitik, Política
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