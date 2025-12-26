California enfrenta otro día de fuertes lluvias y riesgos de inundaciones, lo que llevó al condado de Los Ángeles a extender las órdenes de evacuación.
De acuerdo con Bloomberg, los funcionarios están advirtiendo sobre los peligros para los viajes por carretera para el festivo.
El Servicio Meteorológico Nacional informó que este viernes se presenta una franja de lluvias moderadas que amenazarán con inundaciones repentinas en zonas desde Oxnard hasta Los Ángeles.
El sur de California también podría experimentar fuertes vientos y tormentas eléctricas cerca de la costa.
Ante la situación, se decretó una alerta de inundación repentina desde Malibú hasta West Hollywood. El condado de Los Ángeles extendió las órdenes de evacuación en ciertas áreas hasta la 1 p. m., hora local, según informó la oficina del sheriff.
Más de 50.000 hogares y negocios en el estado se quedaron sin electricidad la mañana del viernes, principalmente en el norte de California, según PowerOutage.us.
El Departamento de Bomberos de Los Ángeles desplegó un helicóptero para rescatar a una mujer arrastrada por las aguas pluviales el viernes.
Más afectaciones por las inundaciones
Los viajes se han visto afectados durante las vacaciones navideñas por retrasos en los vuelos y autopistas inundadas. Inundaciones, árboles caídos, daños por tormentas, escombros y deslizamientos de lodo han provocado docenas de cierres de carreteras solo en el área de Los Ángeles, según datos del condado, y se han reportado más cierres e interrupciones en todo el estado.
Recomendado: Entregan obra clave para mitigar inundaciones y deslizamientos en Barrancabermeja
Varios días de diluvios han afectado las zonas de Los Ángeles devastadas por incendios forestales masivos hace aproximadamente un año. La vegetación carbonizada impide que el terreno absorba el agua, lo que aumenta la vulnerabilidad a deslizamientos de tierra, lodo y cortes de electricidad.
Este riesgo persistirá siempre que lluvias especialmente intensas azoten el sur de California hasta que el suelo se recupere y la vegetación vuelva a crecer.