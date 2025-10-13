El mercado de motocicletas en Colombia atraviesa un momento sin precedentes. Según cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en el primer semestre de 2025 se matricularon más de 450.000 nuevas motos, con una proyección que podría superar el millón de unidades vendidas al cierre del año.
Departamentos como Cundinamarca (18,4 %), Antioquia (16,4 %) y Valle del Cauca (11,1 %) concentran la mayor parte del parque automotor nacional, consolidando a la moto como el medio de transporte más dinámico del país.
Este crecimiento impulsa un ecosistema que, según Asopartes, genera más de 70.000 empleos directos y representa cerca del 2,5 % del PIB industrial colombiano.
Crece el mercado ilegal de repuestos de motos
El auge del sector formal contrasta con un desafío creciente: el mercado ilegal de repuestos, alimentado por el contrabando y el robo de autopartes. De acuerdo con la Dian, cerca del 10 % de los repuestos ingresados en 2024 entraron al país de forma irregular, lo que equivale a US$260 millones (unos $1,1 billones de pesos).
Este flujo de mercancía sin control golpea a los distribuidores y frena la inversión.
“Colombia vive un auge en el mercado de motos, con cifras históricas que demuestran su rol como motor de movilidad y empleo. Pero al mismo tiempo debemos enfrentar el mercado ilegal de repuestos, que amenaza la sostenibilidad de miles de negocios formales”, afirmó Carlos Andrés Pineda, presidente de Asopartes.
Según el Siedco de la Policía Nacional, entre enero y julio de 2025 se reportaron 19.638 motocicletas hurtadas, junto con 5.100 vehículos y 2.900 autopartes, generando pérdidas superiores a $410.000 millones. Este circuito ilegal alimenta un mercado negro estimado en más de $1 billón anual, que afecta directamente a talleres, bodegas y empleos formales en todo el país.
Expopartes Cúcuta 2025: una apuesta por la formalización y la seguridad
Para contrarrestar la ilegalidad, Asopartes ha reforzado sus acciones de educación y control. La agenda gremial incluye campañas de sensibilización ciudadana, capacitaciones técnicas para vendedores y mecánicos, y la promoción de ferias regionales como Expopartes Cúcuta, que se realizará el 20 y 21 de noviembre de 2025.
El evento reunirá a fabricantes, distribuidores e importadores certificados con compradores profesionales, en un escenario estratégico para el comercio binacional.
“Queremos que en Expopartes Cúcuta los asistentes comprendan que detrás de un repuesto certificado hay empleo formal, calidad y trazabilidad. No basta con crecer en cifras: debemos educar para que las decisiones de compra fortalezcan al sector formal”, agregó Pineda.
El gremio hace un llamado a empresarios, autoridades y consumidores para sumarse a este esfuerzo colectivo que busca blindar la industria frente al contrabando, reforzar la seguridad vial y promover la formalización del sector motociclista en Colombia.