La Contraloría General de la República (CGR) envió una carta a la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, para reiterar que existen riesgos “técnicos, financieros, operativos y jurídicos” en la implementación del nuevo esquema de suministro de pasaportes.
La misiva, de siete páginas, retoma las declaraciones de la Cancillería en las que se niega lo anterior y advirtió que sí existen retrasos respecto a los términos y fechas previstas para adoptar la prestación del servicio de expedición de estos documentos.
El ente de control aseguró que se ha evidenciado que para garantizar la continuidad de la operación se ha tenido que seguir acudiendo a mecanismos transitorios, incluyendo esquemas contractuales que “evidencian gestión inoportuna persistente”. Esto se soporta en la información solicitada por la CGR y relacionada con los cronogramas de implementación del nuevo modelo.
«De la información allegada, se han evidenciado tanto retrasos en el cumplimiento de los términos fijados, informados por la misma entidad en sus respuestas, como reiterados cambios en el cronograma de implementación del modelo, prorrogando en cada caso las fechas para el cumplimiento de las actividades», dice el documento.
La Contraloría señaló que si bien el Ministerio de Relaciones Exteriores ha actualizado el cronograma mediante prórrogas, esta práctica no implica la superación de los atrasos ni elimina el riesgo de incumplimiento en los términos establecidos inicialmente.
De igual forma, la CGR advirtió de otros riesgos relevantes como la incertidumbre y falta de estimación integral de los costos del servicio; el incremento de costos operativos; la afectación de fuentes de financiación; el riesgo cambiario asumido por el Estado, entre otros.
En ese contexto, el ente de control instó a la Cancillería y a la Imprenta Nacional de Colombia a adoptar medidas “verificables, oportunas y eficientes” para mitigar esta situación, asegurar el cumplimiento del modelo planteado y garantizar la continuidad del servicio de expedición de pasaportes.
