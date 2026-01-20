Cancillería confirma si habrá aumento extra en expedición del pasaporte en Colombia

A cuenta del nuevo modelo de expedición del pasaporte en Colombia, la Cancillería emitió una serie de informaciones aclaratorias sobre cómo avanza el proceso que ahora está a cargo del sector público.
De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, los trámites, de momento, se llevan a cabo sin ningún tipo de contratiempo.
Lo anterior teniendo en cuenta en cuenta que, hay que recordar, los trámites para sacar el pasaporte en Colombia ahora se llevan a cabo entre la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal.
Confirmó además la Cancillería que la expedición de los documentos se sigue dando en los tiempos estipulados y no se presentan saturaciones al sistema con los nuevos puntos de atención.
El nuevo modelo entrará en vigor, de manera definitiva, desde el 1 de abril de este año, momento en el que deberá quedar ajustado todo el cambio que ordenó el gobierno Petro desde el año pasado.
Sobre lo que puede llegar a pasar con el precio del pasaporte en Colombia, la Cancillería confirmó que no se van a generar precios extra sobre los ya fijados a cuenta del nuevo modelo o esquema de expedición de estos documentos.
Lo anterior reafirmando que los valores solamente cambian con base en el dato de inflación informado para el año pasado.
Costos del pasaporte en Colombia si se expide en Bogotá
En la capital, el valor es el más bajo del país al no incluir impuestos locales adicionales:
- Pasaporte Ordinario (32 páginas): $190.000 (Vigencia de 10 años)
- Pasaporte Ejecutivo (48 páginas): $323.000 (Vigencia de 10 años).
- Pasaporte de Emergencia: $192.000 (Vigencia de 7 meses)
Estos son los precios para el pasaporte ordinario en algunas regiones:
- Norte de Santander: $357.000
- Valle del Cauca: $343.700
- Antioquia: $310.000
- Santander: $305.560
- Risaralda: $295.000
- Huila: $282.800
- Atlántico: $257.464
- Casanare: $242.400
De momento, tampoco se confirman cambios sobre los lugares de expedición del pasaporte en Colombia, llevando el proceso a otras regiones del país, para evitar algunos desplazamientos hasta la ciudad de Bogotá.