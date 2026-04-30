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¿Cambian los precios del pasaporte en Colombia después de este 30 de abril?

El pasaporte en Colombia, de momento, tiene gratuidad para algunas poblaciones. Esto es lo que se sabe.

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Fila para reclamar el pasaporte Imagen: Cancillería

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Con el fin de la Unión Temporal para la expedición del pasaporte en Colombia, que modificó el modelo y le entregó la responsabilidad a la Imprenta Nacional, se abre la puerta a una serie de cambios sustanciales sobre la emisión de los documentos.

La Cancillería advirtió que, desde el 30 de abril, cuando el proceso vuelve a cambiar, no habrá riesgos para quienes buscan hacer trámites de expedición, renovación o reposición.

Adicionalmente, tampoco habrá modificaciones en los precios y beneficios económicos de algunas poblaciones de menores ingresos que buscan hacer algún trámite con el pasaporte en Colombia.

expedición de pasaportes en Colombia
Foto: Migración Colombia

Precios del pasaporte en Colombia: así son las tarifas

  • Pasaporte Ordinario: Tiene un valor de $190.000. Cuenta con 32 páginas y una vigencia de 10 años
  • Pasaporte Ejecutivo: El costo es de $323.000. Incluye 48 páginas y vigencia de 10 años
  • Pasaporte de Emergencia: Se expide por $192.000. Solo tiene 7 meses de vigencia y se otorga ante situaciones excepcionales demostrables

Para las Gobernaciones (fuera de Bogotá), al valor base de la Cancillería se le debe sumar el impuesto departamental, lo que eleva el precio final a un rango entre $263.000 y $315.000.

¿Para quiénes es gratis el pasaporte en Colombia?

El gobierno Petro estableció que ciertos ciudadanos pertenecientes a los niveles 1 y 2 del Sisbén IV están exentos de pagar el valor del pasaporte, siempre que el viaje esté justificado por una de estas razones:

  • Adultos mayores: Personas con 62 años o más
  • Salud: Quienes requieran tratamientos médicos especializados fuera del país o acompañantes de pacientes en dicha situación
  • Educación: Estudiantes que acrediten su aceptación en instituciones del exterior
  • Trabajo: Personas con un contrato laboral formal fuera de Colombia
  • Deporte y Cultura: Integrantes de delegaciones oficiales que representen al país
Nuevo pasaporte en Colombia
La Imprenta Nacional quedó a cargo de la producción de pasaportes en Colombia. Foto: Sebastián Alvarado/Valora Analitik

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Finalmente, no deben pagar por el pasaporte en Colombia aquellos ciudadanos con certificados médicos que necesiten desplazarse al extranjero.

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Tags: Pasaporte Colombia
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