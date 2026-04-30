¿Cambian los precios del pasaporte en Colombia después de este 30 de abril?

Con el fin de la Unión Temporal para la expedición del pasaporte en Colombia, que modificó el modelo y le entregó la responsabilidad a la Imprenta Nacional, se abre la puerta a una serie de cambios sustanciales sobre la emisión de los documentos.
La Cancillería advirtió que, desde el 30 de abril, cuando el proceso vuelve a cambiar, no habrá riesgos para quienes buscan hacer trámites de expedición, renovación o reposición.
Adicionalmente, tampoco habrá modificaciones en los precios y beneficios económicos de algunas poblaciones de menores ingresos que buscan hacer algún trámite con el pasaporte en Colombia.
Precios del pasaporte en Colombia: así son las tarifas
- Pasaporte Ordinario: Tiene un valor de $190.000. Cuenta con 32 páginas y una vigencia de 10 años
- Pasaporte Ejecutivo: El costo es de $323.000. Incluye 48 páginas y vigencia de 10 años
- Pasaporte de Emergencia: Se expide por $192.000. Solo tiene 7 meses de vigencia y se otorga ante situaciones excepcionales demostrables
Para las Gobernaciones (fuera de Bogotá), al valor base de la Cancillería se le debe sumar el impuesto departamental, lo que eleva el precio final a un rango entre $263.000 y $315.000.
¿Para quiénes es gratis el pasaporte en Colombia?
El gobierno Petro estableció que ciertos ciudadanos pertenecientes a los niveles 1 y 2 del Sisbén IV están exentos de pagar el valor del pasaporte, siempre que el viaje esté justificado por una de estas razones:
- Adultos mayores: Personas con 62 años o más
- Salud: Quienes requieran tratamientos médicos especializados fuera del país o acompañantes de pacientes en dicha situación
- Educación: Estudiantes que acrediten su aceptación en instituciones del exterior
- Trabajo: Personas con un contrato laboral formal fuera de Colombia
- Deporte y Cultura: Integrantes de delegaciones oficiales que representen al país
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Finalmente, no deben pagar por el pasaporte en Colombia aquellos ciudadanos con certificados médicos que necesiten desplazarse al extranjero.