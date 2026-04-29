TuLlave ahora será más fácil de recargar: Transmilenio confirmó nuevo trámite en menos de 5 minutos

Con el propósito de reducir las filas en portales y estaciones para la recarga de la tarjeta TuLlave, TransMilenio anunció la implementación de nuevas herramientas digitales desarrolladas en alianza con Maas. Estas soluciones buscan facilitar el proceso para los usuarios, permitiéndoles realizar las recargas en pocos minutos y sin necesidad de desplazarse a puntos físicos.
Una de las principales novedades es la incorporación de la tecnología NFC (Near Field Communication), que habilita la activación de recargas de manera automática desde teléfonos celulares compatibles. Este sistema permite a los usuarios gestionar sus recargas desde cualquier lugar, lo que representa un avance en la digitalización del servicio. Además, la implementación de esta tecnología contribuye al crecimiento de los canales digitales de recarga, optimizando el acceso y simplificando el procedimiento.
En este contexto, también se habilitó la posibilidad de recargar la tarjeta TuLlave a través de la aplicación DaviPlata. Esta opción busca ofrecer una alternativa adicional para los usuarios, quienes ahora podrán completar el proceso sin acudir a estaciones o portales, en un tiempo estimado de cinco minutos. De acuerdo con TransMilenio, estas medidas hacen parte de una estrategia orientada a mejorar la eficiencia del sistema y a optimizar la experiencia de los ciudadanos en su interacción con el transporte público.
¿Cómo recargar la tarjeta TuLlave desde DaviPlata?
Las personas interesadas en utilizar este servicio deben ingresar a la aplicación DaviPlata y ubicar la opción “Movilidad”. Allí, deberán seleccionar “Tarjeta de transporte” y posteriormente elegir la opción correspondiente a TuLlave – Maas.
En caso de realizar la operación por primera vez, será necesario aceptar los términos y condiciones del servicio. Luego, el usuario podrá seleccionar el monto a recargar, que oscila entre $11.000 y $200.000. Antes de confirmar la transacción, se recomienda verificar los datos ingresados, teniendo en cuenta que Maas aplica un cobro de $230 por concepto de recarga digital.
Una vez completado el proceso, la recarga debe ser activada. Esto puede hacerse mediante el uso de la tecnología NFC desde el teléfono celular, siguiendo las instrucciones de la aplicación. Alternativamente, los usuarios pueden activar el saldo en los dispositivos dispuestos en estaciones, portales o buses del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).