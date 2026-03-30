Colombia inicia transición al nuevo pasaporte desde abril: producción quedará en manos del Estado

A partir del 1 de abril de 2026, Colombia iniciará la transición hacia un nuevo modelo de pasaporte, con el que el Gobierno busca asumir de forma progresiva la producción total del documento.
La canciller Yolanda Villavicencio explicó que el cambio implica fortalecer las capacidades de la Imprenta Nacional y la Cancillería, con el objetivo de fabricar pasaportes “de forma completamente independiente”, desde los insumos básicos hasta los sistemas electrónicos más avanzados.
“El nuevo pasaporte colombiano se ajusta plenamente a las disposiciones de la Organización de Aviación Civil Internacional, garantizando interoperabilidad global, seguridad y confianza en cada frontera”, aseguró la funcionaria.
El documento incorporará lectura mecánica y electrónica encriptada, microchips de última generación, fotografía fantasma, tintas metálicas y microtextos. Además, según la canciller, el modelo apunta a la “soberanía digital”, al permitir que el Estado administre directamente los datos de los ciudadanos sin intermediarios.
Transición y polémicas
El cambio se implementará en varias fases. En una primera etapa, la personalización se realizará en Colombia, mientras que la Casa de la Moneda de Portugal fabricará las libretas bajo los estándares de seguridad. En una fase posterior, todo el proceso se trasladará al país, con la meta de consolidar la producción nacional en un plazo máximo de diez años.
El modelo se sustenta en un convenio entre la Cancillería y la entidad portuguesa por $1,3 billones, que incluye transferencia tecnológica y capacitación.
Con la entrada en vigencia del nuevo esquema comenzará el retiro definitivo de Thomas Greg & Sons, firma que durante más de dos décadas lideró la elaboración de pasaportes en el país.
El cambio no está exento de controversias. Llega en medio de procesos judiciales, cuestionamientos sobre la capacidad de la Imprenta Nacional y tensiones políticas. El presidente Gustavo Petro ha advertido que no acataría decisiones judiciales contrarias a su estrategia y ha cuestionado el rol de la empresa saliente en procesos electorales, en medio de señalamientos de fraude que han sido descartados por las instituciones.
La canciller aclaró que los pasaportes actuales seguirán vigentes hasta su vencimiento y no será obligatorio renovarlos. Además, el precio del documento solo se ajustará con base en el IPC, sin incrementos adicionales.