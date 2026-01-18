Tres países de Asia encabezan la lista de los pasaportes más poderosos del mundo. Así lo destacó el último reporte del Henley Passport Index, un indicador de referencia que clasifica este tipo de documentos de acuerdo a la cantidad de naciones a las que otorga acceso.
La lista, que se construye con base en datos de la Autoridad de Transporte Aéreo Internacional (IATA), incluye 199 pasaportes y 227 destinos de viaje diferentes. Esta se actualiza de manera mensual y sirve como un referente de movilidad global.
En el primer lugar del escalafón se encuentra Singapur. De acuerdo con el índice, los habitantes de esta nación tienen acceso sin visa a 192 países, seguido por Japón y Corea del Sur con ingreso sin visado a 188 destinos.
Considerando la cantidad de territorios a los que se tiene entrada con el pasaporte, Henley cuenta varios países con la misma puntuación como un solo puesto en su clasificación. De esta manera, en el tercer lugar se ubican Dinamarca, Luxemburgo, España, Suecia y Suiza, con 186 países.
La cuarta posición también lleva bandera europea. Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos y Noruega ocupan este puesto con 185 destinos de acceso.
El ‘top’ 5 lo cierran Hungría, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y Emiratos Árabes Unidos (EAU), con un total de 184 naciones a las que pueden entrar sus ciudadanos. En este último caso, los EAU se destacan por ser el país con mejor desempeño en el ranking, añadiendo 149 destinos sin visado desde 2006 y ascendiendo 57 puestos en la clasificación.
A continuación aparecen el listado Croacia, la República Checa, Estonia, Malta, Nueva Zelanda y Polonia, que ocupan en conjunto la sexta posición, y Letonia, Liechtenstein y el Reino Unido en la séptima.
Mientras que Canadá, Islandia y Lituania se ubican en el puesto número ocho, con acceso sin visa a 181 destinos, y Malasia en el puesto número 9, con una puntuación de 180.
Colombia, por su parte, se encuentra en el puesto 37. Los habitantes del territorio nacional tienen acceso a 130 países sin necesidad de visa.
Los 10 pasaportes más poderosos
- Singapur: 192 países.
- Japón y Corea del Sur: 188 países.
- Dinamarca, Luxemburgo, España, Suecia y Suiza: 186 países.
- Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos y Noruega: 185 países.
- Hungría, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y Emiratos Árabes Unidos (EAU): 184 países.
- Croacia, la República Checa, Estonia, Malta, Nueva Zelanda y Polonia: 183 países.
- Letonia, Liechtenstein y el Reino Unido: 182 países.
- Canadá, Islandia y Lituania: 181 países.
- Malasia: 180 países.
- Estados Unidos: 179 países.
