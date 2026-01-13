El Ministerio de Hacienda de Colombia lanzó ayer 13 de enero una nueva oferta de deuda pública externa (TES globales) con destino a los inversionistas internacionales.
De acuerdo con el reporte del Gobierno colombiano, la oferta se publicó en TES denominados en dólares con vencimiento en tres años, cinco años y siete años.
Según conoció Valora Analitik, el libro de la oferta colombiana está teniendo alta demanda entre los inversionistas extranjeros y se espera que en la tarde de hoy la Dirección de Crédito Público del Ministerio comunique los resultados finales de la colocación.
Los tres avisos de convocatoria publicados ante las autoridades de Estados Unidos se pueden leer haciendo clic aquí, aquí y aquí.
