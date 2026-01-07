Países a los que colombianos pueden viajar sin pasaporte: En uno de ellos puede trabajar y ganar en dólares

Una de las principales ventajas para los ciudadanos colombianos en 2026 es la posibilidad de viajar a varios países de Suramérica sin necesidad de tramitar visa ni portar pasaporte. Esta facilidad es resultado de acuerdos de integración regional que continúan vigentes y que buscan promover la movilidad de personas entre naciones vecinas, fortaleciendo el turismo, el intercambio cultural y las relaciones económicas en la región.
De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, Colombia mantiene convenios con países pertenecientes a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y al Mercado Común del Sur (Mercosur). Gracias a estos acuerdos, los colombianos pueden ingresar a determinados territorios únicamente con la cédula de ciudadanía, siempre y cuando cumplan con los requisitos básicos establecidos por las autoridades migratorias de cada país. Estas condiciones suelen incluir límites de tiempo para la permanencia, motivos del viaje claramente definidos y la ausencia de antecedentes que impidan el ingreso.
En este contexto, la cédula digital se ha convertido en un documento relevante para la identificación de los ciudadanos. No obstante, es fundamental tener presente que, para efectos de viajes internacionales, las autoridades fronterizas exigen la presentación del documento en formato físico. Aunque la versión digital facilita múltiples trámites dentro del país, los controles migratorios requieren la cédula material para realizar las verificaciones correspondientes y garantizar la validez de la identidad del viajero.
¿Qué países se pueden visitar sin pasaporte y solo con la cédula?
En cuanto a los destinos disponibles, es importante aclarar que esta modalidad aplica únicamente para algunos países de Suramérica. Entre ellos se encuentran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, naciones que hacen parte del Mercosur. Asimismo, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú permiten el ingreso de colombianos con cédula, en el marco de los procesos de integración regional y los acuerdos bilaterales suscritos con Colombia. En todos los casos, el ingreso está orientado principalmente a actividades turísticas o estancias cortas.
Uno de los países que genera mayor interés entre los viajeros colombianos es Ecuador. Además de ser un destino atractivo por su diversidad cultural y natural, se ha convertido en una alternativa para quienes buscan oportunidades laborales en el exterior. Esto se debe a que su economía está dolarizada, lo que implica que los salarios se pagan en dólares estadounidenses. Sin embargo, es importante precisar que trabajar en este país requiere cumplir con requisitos migratorios y laborales específicos, por lo que no basta únicamente con ingresar con la cédula si el objetivo es establecerse o desempeñar una actividad remunerada de manera formal.
Para viajes de turismo o visitas de corta duración, los colombianos pueden desplazarse a estos países presentando su cédula de ciudadanía, siempre que esta se encuentre vigente y en buen estado. Aun así, se recomienda informarse previamente sobre las condiciones de ingreso, los tiempos máximos de permanencia y las normas locales, con el fin de evitar inconvenientes durante el viaje. De esta manera, los ciudadanos pueden aprovechar los beneficios de los acuerdos regionales y planificar sus desplazamientos de forma segura y organizada.