Destinos nacionales e internacionales que lideran reservas en fin de año

Según Viajes Falabella, los paquetes turísticos que incluyen vuelo y hotel alcanzaron una participación del 62 % en 2025, consolidándose como la opción preferida por quienes buscan mejores precios y mayor comodidad al viajar.
Por ello, Viajes Falabella dio a conocer los destinos preferidos por los colombianos para viajar en este mes de diciembre, así como una guía para que los viajeros comiencen a programar sus vacaciones de 2026.
¿Hacia dónde están viajando los colombianos en este fin de año?
Daniel Figueroa, gerente comercial de Viajes Falabella explicó que este año “los viajes hacia destinos de playa han marcado una fuerte tendencia. Sin embargo, en esta temporada de fin de año se destacan también alternativas distintas que han ganado protagonismo. Durante diciembre, las reservas internacionales realizadas desde Colombia posicionan a Punta Cana con el 22,1 % de participación, seguido por Madrid (16,9 %), Panamá (10,5 %), Cancún (9,4 %) y Orlando (3 %)”.
En cuanto a los destinos nacionales, la preferencia se concentra en San Andrés, que lidera con el 33,2 % de las reservas, seguido por Cartagena (27,9 %), Santa Marta (21,9 %), Medellín (3,6 %) y Bogotá (3,5 %)
Guía para planear viajes desde ahora para 2026
Viajes Falabella propone planes para disfrutar del turismo en temporadas de menor afluencia de viajeros:
- Santa Marta en marzo de 2026, un paquete que incluye vuelos en Jet Smart y alojamiento en el hotel Playa Salguero By GEH Suites durante cuatro días y tres noches, desde $471.104 por persona incluyendo impuestos, tasas y cargos, excepto el IVA del alojamiento.
- Para San Andrés, un paquete que incluye vuelos partiendo desde Bogotá y alojamiento en Casa Sun Day Hotel Boutique, viajando del 20 al 23 de enero de 2026 desde $753.838 por persona Incluyendo impuestos, tasas y cargos.
- Panamá, un paquete por seis días y cinco noches del 16 al 21 de febrero que incluye vuelos desde Bogotá en Wingo y alojamiento en Tryp by Wyndham Panamá Centro, desde $1.474.994 por persona incluyendo impuestos, tasas y cargos.
- Curazao, un paquete por seis días y cinco noches, que incluye vuelos en Avianca partiendo desde Bogotá y alojamiento en Papagayo Beach Hotel, para viajar del 15 al 20 de febrero de 2026 desde $4.249.532.