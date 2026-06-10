En medio de las propuestas de los candidatos a la Presidencia, Abelardo de la Espriella volvió a detallar algunas de las modificaciones que incluiría en su contrarreforma pensional, que tendría como foco volver a cambiar puntos de la reforma del gobierno Petro, que fue avalada por el Congreso.
Hay que tener en cuenta que esta reforma sigue sin aplicar, en su totalidad, toda vez que está bajo revisión de la Corte Constitucional, dejando en claro que el cambio de fondo de jubilaciones y la reducción de semanas para mujeres ya están ejecutándose.
Dijo De la Espriella que su contrarreforma pensional buscará centrar esfuerzos para lograr un blindaje constitucional, de modo que los ahorros de los colombianos no puedan ser tocados, “ni por el Gobierno ni por ninguno; que no ocurra lo que pasa con el gobierno Petro”, dijo el candidato en entrevista con Noticias Caracol.
Detalles de la contrarreforma pensional de Abelardo de la Espriella
En el marco de esa hoja de ruta, se buscará proponer un proyecto de ley que modifique la Ley 2381 (la reforma pensional del gobierno Petro) para garantizarles mayor libertad de elección a las personas en el sistema pensional.
Según indicó, ese proyecto establecería que el acceso al pilar semicontributivo sea completamente opcional, toda vez que la reforma, que sigue sin aplicarse, elimina la opción de selección al llevar a todos los aportantes, hasta sus primeros 2,3 salarios, a Colpensiones.
Detalló que, con esta contrarreforma pensional, las personas que no cumplan los requisitos para pensionarse en el pilar contributivo podrán elegir si reciben la devolución de los aportes o una renta vitalicia.
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Finalmente, puntualizó que lo que se quiere es que, en la cotización de ese pilar contributivo, la gente pueda elegir el régimen público, al tiempo que se fortalece la posibilidad de que los afiliados puedan decidir si cotizan todo su ingreso en un fondo privado.