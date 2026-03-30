Contratación de colombianos por empresas internacionales creció un 49 % en 2025, según Deel

En 2025, la contratación de profesionales colombianos por parte de compañías extranjeras creció un 49 %, según el Reporte sobre la Contratación Global de Deel, compañía global de gestión de nómina y recursos humanos.
Esta cifra posiciona al país como el cuarto de Latinoamérica con mayor número de trabajadores incorporados a empresas internacionales.
El informe destaca que Colombia registró una demanda de talento superior a la de mercados como el argentino (24 %). De igual manera, se mantiene competitivo frente a grandes países como Brasil y México (53 %), ambos superados por Chile, que tuvo un crecimiento del 234 %.
“Colombia ocupó el segundo lugar en la región con el mayor número de trabajadores contratados a través de la plataforma de Deel, solo detrás de Argentina, reflejando una evolución en las funciones que están asumiendo los profesionales colombianos”, afirmó Natalia Jiménez, directora de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica en Deel.
Diversificación en el mapa de contratación
En 2025, Estados Unidos se mantuvo como el país que más contrata profesionales colombianos, seguido por México y Chile, mismos países que en 2024; lo que confirma la continuidad de estos mercados como los más dinámicos para Colombia.
A la par, los países con mayor crecimiento en la contratación de colombianos fueron los Emiratos Árabes Unidos (+105 %), Costa Rica (+65 %) y Reino Unido (+52 %), con respecto a lo registrado en el año anterior. Por otra parte, entre los cargos más demandados se encuentran los desarrolladores de software y representantes de servicio al cliente.
Colombia también fortaleció su rol como importador de talento, contratando principalmente profesionales de Argentina, México y Brasil, evidenciando una dinámica de intercambio regional cada vez más activa.
Este posicionamiento se refleja, además, en el liderazgo de sus principales centros urbanos: Bogotá (segunda posición) y Medellín (sexta posición) se ubicaron dentro de las diez ciudades de Latinoamérica con mayor número de trabajadores contratados a través de la plataforma de Deel.
Aumentos salariales en cargos clave
En 2025, el crecimiento salarial se concentró en posiciones con responsabilidades analíticas, técnicas y de gestión. En el país, los mayores aumentos salariales se observaron en analistas financieros (171 %), gerentes de marketing (92 %), ingenieros Cloud DevOps (38 %) y gerentes de experiencia del cliente (33,3 %).
Tendencias globales
- Entre las startups que levantaron más de $US100 millones, la contratación transfronteriza se concentra en Reino Unido, Canadá y Alemania, con desarrolladores de software e ingenieros de IA liderando las incorporaciones.
- En mercados emergentes, los salarios en roles operativos crecieron con fuerza. Algunas posiciones en Latinoamérica superaron el 200 %, mientras que en Estados Unidos los gerentes de proyecto registraron incrementos del 24 %.
- Los entrenadores de IA se consolidan como una ocupación diferenciada, con un crecimiento del 283 % en 2025 y una demanda que se extiende a más de 300 organizaciones.
- En contextos de alta inflación, más contratistas ajustan sus preferencias y optan por pagos en dólares o stablecoins.
- El entrenamiento de IA se consolida como una ocupación en expansión. Hoy, más de 70.000 personas entrenan sistemas en más de 600 organizaciones del mundo, con tareas que van desde etiquetado de datos hasta validaciones especializadas.