Los hogares que tienen contratadas empleadas domésticas en Colombia deben tener muy en cuenta que, si la vinculación laboral se realizó a comienzos de año y se pactó a término fijo, al finalizar 2026 podría llegar el momento de revisar las condiciones de renovación del contrato.
De acuerdo con los cambios introducidos por la reforma laboral, la norma aplicable para este caso es la Ley 2466 de 2025. En particular, sus artículos 5 y 6 modificaron los artículos 47 y 46, respectivamente, del Código Sustantivo del Trabajo.
La legislación establece que los contratos de trabajo a término fijo deben celebrarse por escrito y no pueden superar los cuatro años, incluidas sus prórrogas. Cuando no se cumplen estos requisitos, el vínculo laboral se entiende celebrado a término indefinido desde el inicio de la relación laboral.
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De otro lado, los empleadores de estas trabajadoras deben tener presente que, al alcanzar el límite máximo de cuatro años, el contrato no puede continuar bajo la modalidad de término fijo. Si la relación laboral continúa, deberá entenderse como un contrato a término indefinido.
Otros puntos clave en la contratación de las empleadas domésticas en Colombia
La reforma laboral también estableció una regla de transición: para los contratos a término fijo que ya estaban vigentes cuando entró en vigor la Ley 2466, el 25 de junio de 2025, el límite máximo de cuatro años comienza a contabilizarse desde esa fecha.
Por otra parte, los empleadores deben tener presentes las demás obligaciones laborales relacionadas con estas vinculaciones, como el reconocimiento y pago de vacaciones, prestaciones sociales, horas extra y recargos nocturnos, dominicales y festivos, así como el cumplimiento de los acuerdos sobre jornadas y días de descanso.
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Finalmente, las vinculaciones laborales de las empleadas domésticas en Colombia también deben garantizar el reconocimiento de prestaciones sociales como la prima de servicios. En el caso del segundo pago del año, correspondiente al semestre de julio a diciembre, este debe entregarse a más tardar el 20 de diciembre.