Convocatoria laboral en Bogotá: más de 700 vacantes con sueldos de hasta 9 salarios mínimos

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, del 27 de octubre al 1 de noviembre, abrió 738 vacantes para quienes buscan ingresar o reingresar al mercado laboral. Esta convocatoria se enfoca especialmente en perfiles con menor nivel educativo, con 520 oportunidades dirigidas a personas sin formación superior.
La oferta disponible contempla 49 vacantes para personas con primaria, 155 para quienes cuentan con básica secundaria y 316 para bachilleres. Los salarios para estos perfiles oscilan entre uno y hasta cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), ofreciendo condiciones laborales competitivas.
Adicionalmente, la convocatoria incluye oportunidades para técnicos, tecnólogos y profesionales, con remuneraciones que pueden alcanzar hasta 9 SMMLV, dependiendo del cargo y experiencia requerida. Las vacantes cubren sectores como servicios, comercio, salud, construcción, industria, tecnología y logística, reflejando la diversidad del mercado laboral en Bogotá.
“En Bogotá estamos generando oportunidades para quienes tienen estudios básicos y aun así cuentan con todo el talento y la motivación para aportar al crecimiento de la ciudad. Nuestro compromiso es que nadie se quede por fuera del empleo formal”, afirmó Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico.
Las personas interesadas pueden registrar o actualizar su hoja de vida en el Portal del Servicio Público de Empleo a través de este enlace, donde encontrarán toda la información sobre las vacantes disponibles. También pueden suscribirse al canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’ para recibir en sus celulares novedades sobre ofertas laborales, ferias y procesos de formación en la ciudad.
Además de la oferta disponible, esta semana se desarrollarán tres ferias de empleo con un total de 330 vacantes adicionales y la Unidad Móvil de Empleo estará presente en la localidad de Bosa, acercando sus servicios gratuitos de orientación laboral y gestión de vacantes. Del 27 al 30 de octubre, la atención se realizará en el Centro Comercial Gran Plaza Bosa (Calle 65 Sur # 78H-51). Posteriormente, del 31 de octubre al 1 de noviembre, la Unidad se trasladará al CDC Porvenir (Carrera 100 # 52 Sur – 24S). El servicio se prestará de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y el sábado hasta las 12:00 p.m.
Perfiles disponibles para las vacantes
Con lo anterior, estos son algunos de los cargos disponibles:
● Docente de matemáticas-física
● Supervisora de ventas (puntos físicos)
● Profesional en mercadeo y publicidad
● Asesor comercial (supernumeraria)
● Operador de tienda
● Guarda de seguridad
● Operador de bus
● Auxiliar de planta
● Asesor comercial
● Operario de producción
● Desarrollador
● Developer back y front Jr
● Analista
● Arquitecto
● Consultor
● Auxiliar de habitaciones
● Auxiliar de cocina
● Auxiliar de áreas públicas
● Recepcionistas bilingües
● Gestores de cobranza
● Auxiliar de bodega
● Gestor punto de venta – conductor
● Asesor comercial senior wholesale
● Especialista en operación de plataformas
● Ejecutivo comercial
● Líder de planeación y control financiero
● Operario de confección
● Asociado Jr laboral
● Asesor comercial y soporte técnico
● Analista de comercio exterior
● Profesional senior mercadeo wholesale
● Senior accountant
● Ingeniero desarrollador
● Coordinador de facturación para agencia de aduanas
● Ingeniero de soluciones
● Especialista de operaciones
● Especialista inteligencia empresarial y células / inteligencia de negocios
● Servicio de gestoría baja complejidad
● Servicio de gestoría media complejidad
● Líder de mejora continua
● Analista de datos
● Asistente logístico
● Analista planeación
● Auxiliar de carga
● Asesor comercial, ventas
● Profesor sector gastronomía
● Profesor sector – soluciones hídricas y energéticas sostenibles
● Profesor sector audiovisual y animación
● Profesor sector – edición y postproducción para contenidos audiovisuales
● Profesor sector – desarrollo urbano sostenible y economía circular
● Profesional en educación especial
● Docente de tecnología
● Docente de español
● Docente de preescolar
● Docente de primaria
● Docente de inglés
● Docente de matemáticas
● Docente de física
● Conductor C2
● Auxiliar de ruta