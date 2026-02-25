Corficolombiana revela utilidades de 2025 y proyecto de dividendos; confirma fecha de Asamblea

Corficolombiana, filial del Grupo Aval, reveló la propuesta de distribución de dividendos para sus accionistas, tras publicar las utilidades logradas durante 2025.
De acuerdo con la compañía, las ganancias después de impuestos del año pasado llegaron a $514.748 millones, mientras que la utilidad antes de impuestos llegó a $515.245 millones.
Con esto en mente, a disposición de la Asamblea de Accionistas tendrá a su disposición $518.157 millones (sumando $3.409 millones liberados de la reserva de periodos anteriores), con los cuales se plantea una distribución de dividendos de $24.129 millones, exclusivamente para las acciones preferenciales.
Esto quiere decir que se pagarán, si así lo aprueba la asamblea, $1.255 por cada título preferencial de Corficolombiana, sobre 19,22 millones de acciones, que será desembolsado el 19 de mayo.
Los restantes $494.027 millones serán propuestos para destinarse a la reserva de futuros repartos de utilidades. Esto se discutirá durante la Asamblea Ordinaria de Accionistas, que se realizará el próximo 26 de marzo, en el Edificio Internacional Corficolombiana, en Bogotá.
Puntos que tratará la Asamblea de accionistas de Corficolombiana
De acuerdo con la filial de inversiones del sector real de Grupo Aval, el orden del día que se propondrá a los accionistas es el siguiente:
1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Designación de la comisión para la aprobación del acta de la Asamblea
4. Presentación del Informe Integrado de Gestión y Sostenibilidad de la Junta Directiva y de la presidente de la Corporación, correspondiente al ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2025
5. Presentación de los Estados Financieros separados y consolidados con corte a 31 de diciembre de 2025
6. Presentación de los Informes del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros
7. Aprobación del Informe Integrado de Gestión y Sostenibilidad 2025 y de los Estados Financieros del ejercicio con corte a 31 de diciembre de 2025
8. Presentación y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades
9. Presentación y consideración de reforma estatutaria
10. Informe de la Junta Directiva sobre el funcionamiento del Sistema de Control Interno y sobre las labores desarrolladas por el Comité de Auditoría
11. Informe Anual de Gobierno Corporativo
12. Informe del Defensor del Consumidor Financiero
13. Elección de la Junta Directiva y asignación de honorarios
14. Elección del Revisor Fiscal y fijación de honorarios y recursos para su gestión
—