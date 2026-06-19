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Corte Suprema de Justicia ratifica los casos en los que no se debe pagar el auxilio de transporte en Colombia

Corte Suprema de Justicia ratifica los casos en los que no se debe pagar el auxilio de transporte en Colombia

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Imagen: Tomada cuenta oficial en X de la Cámara de Comercio de Bogotá

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Un análisis de Scola Abogados, sobre una reciente decisión de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, aclara cuáles son los casos en los que una empresa puede y debe pagar el auxilio de transporte en Colombia.

La decisión aclara que este subsidio depende de una serie de condiciones obligatorias, al tiempo que establece mecanismos legales de protección tanto para empleadores como para empleados.

El análisis señala que la Corte precisó que el auxilio de transporte en Colombia no procede cuando el empleador suministra de manera efectiva un servicio de transporte gratuito y completo entre el lugar de residencia del trabajador y el sitio de trabajo.

subsidio de transporte en colombia
Imagen: IDU

En caso de que el trabajador decida voluntariamente no utilizarlo, la empresa también queda exenta de asumir este costo en favor de los trabajadores.

“Por lo tanto, quien opta por emplear un medio de transporte particular no puede trasladar al empleador el costo de una decisión adoptada por iniciativa propia”, se lee en el análisis de Scola Abogados.

Los casos en los que no se paga el auxilio de transporte en Colombia

  1. Cuando el trabajador reside en el mismo lugar donde presta sus servicios
  2. Cuando el empleador suministra un servicio de transporte gratuito, adecuado y completo para el desplazamiento entre la residencia del trabajador y el lugar de trabajo

Con base en esto, la firma de abogados explicó que se reafirma que el auxilio de transporte en Colombia tiene una finalidad compensatoria, destinada a cubrir los gastos de desplazamiento del trabajador.

subsidio de transporte en colombia
Imagen: Alcaldía de Pereira

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“En consecuencia, cuando dichos gastos no existen porque el empleador los asume directamente mediante la prestación efectiva del servicio de transporte, desaparece la causa que justifica el reconocimiento de este beneficio”, concluye el concepto.

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Tags: Trabajadores en Colombia
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