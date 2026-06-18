Plazo máximo para aplicar la nueva jornada laboral en Colombia

La jornada laboral en Colombia de millones de trabajadores se va a reducir en dos horas semanales, iniciativa que empezó a aplicarse cuando el límite estaba en las 48 horas.
La ley establece que el cambio aplique solamente para los empleados de empresas que, por la condición de su vinculación directa con la compañía, deban cumplir un horario.
La jornada laboral en el país, para estos trabajadores, pasará a ser de 42 horas, manteniendo los máximos permitidos para las horas extra.
Esto quiere decir que el tiempo máximo laboral que puede desempeñar una persona, bajo estas condiciones contractuales, será de 54 horas a la semana, incluyendo el tiempo suplementario.
Puntos clave de la nueva jornada laboral en Colombia
Adicionalmente, la jornada diaria no podrá tener más de dos horas extra, con los respectivos pagos al salario y dependiendo de si fueron funciones hechas en jornada nocturna o en días de descanso.
Indica la ley que la jornada laboral en Colombia, bajo estas nuevas condiciones, deberá aplicar en todo el país desde el próximo 15 de julio, y las empresas que no la implementen podrían enfrentarse a multas.
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Finalmente, la norma agrega que este cambio, en ningún caso y a riesgo de sufrir sanciones, implica la reducción del salario que reciben los trabajadores.