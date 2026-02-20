La Corte Suprema de Estados Unidos falló 6-3 que los aranceles impuestos durante la administración de Donald Trump bajo la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA) son ilegales.
En el caso, este viernes 20 de febrero, la Corte concluyó que el presidente no tiene autoridad para imponer tarifas invocando poderes de emergencia. El poder de fijar aranceles, señaló, es exclusivo del Congreso.
Posibles devoluciones por US$150.000 millones sacuden las cuentas públicas
El fallo abre la puerta a reclamaciones por más de US$150.000 millones en tarifas ya recaudadas bajo ese esquema.
Si prosperan las demandas de devolución por parte de importadores y empresas afectadas, el impacto podría ser significativo para las cuentas públicas y para las proyecciones fiscales construidas sobre esos ingresos.
Además, introduce un nuevo frente de litigios que puede extenderse durante años.
¿Qué aranceles quedan anulados y cuáles siguen vigentes?
La decisión afecta exclusivamente los aranceles impuestos bajo IEEPA, entre ellos:
- 25 % a importaciones de Canadá y México.
- Hasta 145 % a productos chinos.
- Un arancel mínimo general del 10 % a la mayoría de importaciones.
Estos quedan sin sustento legal tras el fallo.
Sin embargo, otros aranceles sí se mantienen vigentes, porque fueron impuestos bajo leyes distintas que no están en discusión en este caso. Entre ellos:
- Los aranceles al acero y aluminio bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial.
- Medidas comerciales adoptadas bajo la Sección 301 contra prácticas consideradas desleales de China.
La Corte fue clara en que si el Congreso quiere delegar la facultad de imponer aranceles, debe hacerlo de forma explícita y con límites definidos.
La política comercial de Estados Unidos vuelve a depender del Congreso y no de decisiones unilaterales del Ejecutivo.