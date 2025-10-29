Coviandina finalizó reparación del túnel de Quebradablanca en la vía Bogotá – Villavicencio

Coviandina dio a conocer que finalizó las obras a su cargo para la reparación del túnel de Quebradablanca, una estructura que resultó afectada por el incendio de un camión cisterna en diciembre de 2023.
Los trabajos comprendieron la demolición total del pavimento existente, la intervención estructural de columnas y vigas, construcción de un canal lateral para manejo de aguas y la construcción de una nueva calzada en concreto rígido.
Como parte de las mejoras, se ajustó la geometría del túnel para ampliar el ancho de la calzada a 7,8 metros, con dos carriles de 3,60 metros y bermas de 0,30 metros. Esta adecuación permite un tránsito más seguro para vehículos de carga, optimizando las condiciones operativas del corredor.
Estas fueron las obras ejecutadas
Según se informó, las obras estuvieron relacionadas con: el recrecimiento en concreto estructural de 14 columnas, la reparación de elementos de soporte y la instalación de geomembrana para control de humedad.
También se contó la construcción del nuevo pavimento rígido MR-45 con juntas y sellos, así como la adecuación de un canal lateral para el drenaje de aguas superficiales y subsuperficiales.
Con la culminación de estos trabajos, Coviandina reportó el cumplimiento del cronograma establecido para las labores correspondientes a la Etapa 1 de esta reparación, entre los kilómetros 55+630 y 55+930 del túnel.
Se informó además que quedan pendientes 499 metros adicionales, cuya ejecución depende de la asignación de recursos por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).