Regiotram del Norte tendrá sistema de pago que permitirá transbordos sin pagar de más

En los últimos días, el proyecto Regiotram del Norte avanzó de manera decisiva tras recibir el aval del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), entidad que confirmó el cierre financiero de esta iniciativa ferroviaria. Con esta aprobación, el proyecto entra en una nueva fase que permitirá iniciar los procesos técnicos y administrativos para su futura construcción.
La obra contará con una inversión total de $17,36 billones. De ese monto, el Gobierno Nacional aportará $14,16 billones, mientras que la Gobernación de Cundinamarca asumirá la financiación restante. El objetivo principal del proyecto es fortalecer la movilidad regional y mejorar los tiempos de desplazamiento de miles de ciudadanos que diariamente viajan desde municipios de la Sabana Norte hacia Bogotá.
Uno de los componentes más relevantes del Regiotram del Norte será su integración tarifaria con el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y otros sistemas de movilidad de la capital. Gracias a este modelo, los usuarios podrán realizar un único pago para completar los trayectos entre el tren y los servicios urbanos, evitando costos adicionales por transbordos y facilitando la conexión entre distintos medios de transporte.
¿Cómo será el megaproyecto de Regiotram del Norte y cuándo se comenzará a construir?
El proyecto contempla la construcción de 49 kilómetros de red férrea y la adecuación de 17 estaciones distribuidas estratégicamente entre Bogotá y los municipios de la Sabana Centro. De acuerdo con las proyecciones oficiales, el sistema tendrá capacidad para movilizar cerca de 200.000 pasajeros diarios, además de beneficiar de manera directa e indirecta a aproximadamente un millón de personas en la región.
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La infraestructura también tendrá impacto en varias localidades de Bogotá, especialmente en Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo, sectores que quedarán conectados con el nuevo corredor ferroviario. Esta articulación busca reducir los tiempos de viaje, disminuir la congestión vehicular y ofrecer una alternativa de transporte más eficiente para quienes ingresan diariamente a la ciudad desde el norte de Cundinamarca.
Según el cronograma establecido por las autoridades, la licitación del proyecto comenzará en julio de 2026. Posteriormente, durante 2027, se desarrollará la etapa de preconstrucción, en la que se adelantarán estudios definitivos, procesos prediales y adecuaciones iniciales. Si el calendario previsto se cumple sin retrasos, la operación comercial del Regiotram del Norte iniciaría en 2034.